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Нейросеть определила лидеров ИИ-индустрии России

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Фото: МАЕР
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Торжественная церемония награждения премии AI Awards 2025, где победителей выбирала нейросеть, состоялась 15 мая. Мероприятие объединило ведущих экспертов в области искусственного интеллекта, представителей бизнеса, науки и государства. Медиахолдинг МАЕР выступил генеральным партнером премии.

«Мне кажется, у нас в ИИ очень много хороших примеров, кейсов пилотных, очень неплохие технологии. Если мы говорим про государство, то на текущий момент можно выделить три задачи, которые мы перед собой ставим. Первое — это формировать некоторые заделы на будущее, поэтому все равно надо развивать научную составляющую. Второе — обеспечить массовое внедрение тех технологий, которые уже есть, которые уже доказали свою эффективность. Третье — готовить кадры, потому что понятно, что конкуренция будет возрастать», — рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

AI Awards, организованная «Билайн Big Data & AI», уже второй год подряд становится ключевой площадкой для демонстрации достижений в сфере искусственного интеллекта. В этом году премия вышла за рамки традиционного награждения, превратившись в масштабное событие, где обсуждались тренды, вызовы и перспективы развития ИИ в России.

Нейросеть определила лидеров в 10 номинациях. Так, в сфере образования победителем стала Высшая школа экономики, в банковском секторе — Сбербанк. Константин Майор, основатель и генеральный директор медиахолдинга МАЕР, вручил награду победителю в номинации «ИИ в промышленности». Ее получил Андрей Королев, замдиректора по информационным и цифровым технологиям госкорпорации «Росатом». Медиахолдинг МАЕР выступил генеральным партнером премии. Всего за две недели 2,5 млн москвичей увидели информацию о AI Awards.

«Искусственный интеллект перестал быть технологией будущего — он уже здесь, и его влияние на бизнес, экономику и общество невозможно переоценить. Премия AI Awards — это важный шаг к формированию новой цифровой реальности, где технологии работают на благо людей. Мы уверены, что развитие ИИ в России — это путь к технологическому суверенитету, и будем продолжать поддерживать инновационные проекты на наших цифровых экранах, которые делают нашу страну лидером в этой сфере. А если заглянуть лет на десять вперед — я уверен, мы все будем жить в иммерсивном мире. Мире, где реклама будет окружать нас повсюду, но мы ее даже не будем ощущать», — отметил Константин Майор.

Премия AI Awards объединила ведущих игроков рынка, которые рассказывают о результатах реализации проектов в области ИИ. Ее победители становятся ориентиром для тех, кто только начинает путь в мире высоких технологий.

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