Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ сообщили о гибели более 100 человек в секторе Газа из-за ударов ЦАХАЛ
Политика
Оверчук заявил о нацеленности РФ на экономическое сотрудничество с Афганистаном
Мир
Симион заявил о попытке фальсификации второго тура выборов президента Румынии
Мир
В МО Белоруссии заявили о плане укреплять оборону вместе с Россией
Мир
Орбан назвал недопустимыми действия спецслужб Украины против Венгрии
Мир
Глава Еврокомиссии пригрозила снижением «потолка» цен на нефть из РФ
Спорт
РФС оштрафовал главного тренера ФК «Спартак» за оскорбительное поведение
Мир
В Польше допустили передачу Украине списанных истребителей МиГ-29
Мир
Мединский сообщил о завершении переговоров с украинской стороной
Общество
Голикова рассказала о ключевых задачах российской системы здравоохранения
Мир
Умеров заявил об обсуждении обмена пленными с РФ по формуле «1000 на 1000»
Мир
Белоусов назвал целью учений «Запад-2025» отработку отражения агрессии против СГ
Общество
Власти Москвы объяснили решение не возвращать отопление на время похолодания
Мир
CNN сообщил о возможном телефонном разговоре Трампа и Путина по теме Украины
Мир
В ГД ответили на слова Трампа о сроках наступления мира
Мир
Делегации России и Украины взяли паузу в переговорах в Стамбуле
Мир
В ЕС заявили о намерении отпугнуть инвесторов от проектов «Северных потоков»
Сюжет:

Экономист указал на неэффективность «потолка» цен на нефть из РФ

Экономист Чирков: «потолок» цен на нефть из РФ не работает
0
EN
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Введение «потолка» цен на нефть из РФ не является эффективной инициативой. Об этом 15 мая в беседе с «Известиями» заявил доцент кафедры политической экономики МГУ Максим Чирков.

16 мая глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз может понизить «потолок» цен на российскую нефть и усилить при этом санкции против финансового сектора РФ.

Он уточнил, что в настоящее время наблюдается период низких цен на нефть в целом, поэтому возможное понижение лимита мало повлияет на экономику РФ. Чирков напомнил, что введение потолка цен на российскую нефть не оказывало большого влияния на экономику РФ и ранее.

«Этот «потолок» цен фактически не работает. У России есть возможности взаимодействия с дружественными странами. Когда рыночные цены выше, соответственно, и цены на российскую нефть устойчиво превышают потолок цен, который установлен, если так можно выразиться, западными странами», — отметил он.

Чирков назвал Китай и Индию экономиками с высоким паритетом покупательной способности.

Он объяснил, что при понижении потолка цен стоимость нефти понижается лишь временно, но в целом рынок на горизонте нескольких месяцев выравнивает дисбалансы.

«Нефть, которая стоит дешевле, становится более востребованной, и цена на нее в любом случае растет. Наверное, лучше было бы избежать этих санкционных противостояний, но серьезного влияния на российскую экономику <…> данный потолок цен не имеет», — заключил Чирков.

Три шага назад: рынок ждет снижения ключевой лишь до 19% к концу 2025-го
Когда ЦБ начнет ее уменьшать и почему он будет делать это постепенно

В этот же день сообщалось, что страны Евросоюза (ЕС) рассматривают инициативу по введению полного торгового эмбарго против России. По данным газеты Politico, инициатива будет обсуждаться 16 мая на заседании Европейского политического сообщества в албанской столице Тиране.

Евросоюз 14 мая согласовал 17-й пакет антироссийских санкций. Портал Euractiv со ссылкой на дипломатов сообщал, что Венгрия и Словакия подержали новый пакет санкций из-за его относительной слабости. Фон дер Ляйен уточняла, что в него вошли 189 танкеров, которые якобы перевозят российскую нефть под флагами различных государств.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025