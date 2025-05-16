Экономист указал на неэффективность «потолка» цен на нефть из РФ

Введение «потолка» цен на нефть из РФ не является эффективной инициативой. Об этом 15 мая в беседе с «Известиями» заявил доцент кафедры политической экономики МГУ Максим Чирков.

16 мая глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз может понизить «потолок» цен на российскую нефть и усилить при этом санкции против финансового сектора РФ.

Он уточнил, что в настоящее время наблюдается период низких цен на нефть в целом, поэтому возможное понижение лимита мало повлияет на экономику РФ. Чирков напомнил, что введение потолка цен на российскую нефть не оказывало большого влияния на экономику РФ и ранее.

«Этот «потолок» цен фактически не работает. У России есть возможности взаимодействия с дружественными странами. Когда рыночные цены выше, соответственно, и цены на российскую нефть устойчиво превышают потолок цен, который установлен, если так можно выразиться, западными странами», — отметил он.

Чирков назвал Китай и Индию экономиками с высоким паритетом покупательной способности.

Он объяснил, что при понижении потолка цен стоимость нефти понижается лишь временно, но в целом рынок на горизонте нескольких месяцев выравнивает дисбалансы.

«Нефть, которая стоит дешевле, становится более востребованной, и цена на нее в любом случае растет. Наверное, лучше было бы избежать этих санкционных противостояний, но серьезного влияния на российскую экономику <…> данный потолок цен не имеет», — заключил Чирков.

В этот же день сообщалось, что страны Евросоюза (ЕС) рассматривают инициативу по введению полного торгового эмбарго против России. По данным газеты Politico, инициатива будет обсуждаться 16 мая на заседании Европейского политического сообщества в албанской столице Тиране.

Евросоюз 14 мая согласовал 17-й пакет антироссийских санкций. Портал Euractiv со ссылкой на дипломатов сообщал, что Венгрия и Словакия подержали новый пакет санкций из-за его относительной слабости. Фон дер Ляйен уточняла, что в него вошли 189 танкеров, которые якобы перевозят российскую нефть под флагами различных государств.