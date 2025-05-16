Власти Москвы объяснили решение не возвращать отопление на время похолодания

В Москве назвали нецелесообразным повторное включение отопления на время майского похолодания. Об этом в пятницу, 16 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.

В беседе с Lenta.Ru представители департамента объяснили, что майское похолодание было кратковременным и в ближайшее время, согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха повысится до комфортных показателей. Во второй половине мая температурный режим придет к климатической норме, днем воздух будет прогреваться до +17…+22 градусов.

«Поэтому повторное включение отопления нецелесообразно, так как сам процесс перевода системы теплоснабжения в зимний режим занял бы больше времени, чем длилась погодная аномалия», — объяснили в ведомстве.

Ранее 16 мая заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что специалисты комплекса городского хозяйства столицы приступили к проведению в полном объеме гидравлических испытаний тепловых сетей. По его словам, именно из-за их проведения с 12 мая в столице стартовали плановые отключения горячей воды. Максимальный срок отключения — до 10 дней при законодательном нормативе в 14 дней, сообщает агентство городских новостей «Москва».

15 мая глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов подчеркнул необходимость обновления механизма возвращения отопления в случае резкого похолодания, сообщает сайт kp.ru. Депутат напомнил, что май 2025 года стал неприятным сюрпризом для жителей Центральной России, когда после кратковременного потепления, послужившего основанием для отключения отопления, снова наступили заморозки, пишет RT.

Также Гаврилов отметил, что следует синхронизировать профилактические отключения горячей воды с погодными условиями, а не с календарем, уточняет ИА Регнум.

13 мая эксперт по ведению домашнего хозяйства Марина Рубенкова посоветовала использовать на время похолодания электрические обогреватели, чтобы обогреть квартиру. Она посоветовала выбирать устройства с функцией автоматического отключения и таймером, отмечает 360.ru.

Отключение отопления в Москве началось 6 мая. Процесс проводится поэтапно — сначала тепло отключат в промышленных и административных зданиях, затем в жилых, школах, детских садах и больницах, отмечает НСН.