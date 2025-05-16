Народную артистку РФ Ольгу Широкову похоронили на Николо-Архангельском кладбище
Народную артистку России Ольгу Широкову похоронили в Москве. Кадры 16 мая публикуют «Известия».
Актрису похоронили на Николо-Архангельском кладбище.
Ранее в этот день в Театральном центре «Вишневый сад» на Малой сцене состоялась церемония прощания с Широковой. Гроб с телом артистки вынесли на сцену, рядом с ним разместили ее фотографию.
О смерти Ольги Широковой стало известно 13 мая. Она была лауреатом Премии мэрии Москвы, с 1995 года являлась ведущей актрисой Московского театрального центра «Вишневый сад». Среди лучших ролей актрисы были Аманда в «Стеклянном зверинце», Эдда в «Танго бабочки», Лидия Жербер в «Старомодной комедии» и другие.