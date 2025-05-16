Трамп заявил о недопустимости появления у Ирана ядерного оружия
Вашингтон дал понять Тегерану, что появление у страны ядерного оружия недопустимо. Об этом заявил 16 мая заявил президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что времени на раздумья у Ирана «остается мало».
Вылетев из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в конце своего ближневосточного турне Трамп отметил, что Иран должен как можно оперативнее принимать решение по американскому предложению относительно ядерной сделки.
«Я ясно дал понять, что времени на раздумья у них почти не осталось. Ядерное оружие у Ирана появиться не должно. У них есть предложение, но, что еще важнее, они знают, что им нужно поторопиться, иначе произойдет нечто ужасное», — приводит его заявление журналистам на борту самолета Fox News.
Американский лидер отметил, что Тегеран «будет очень доволен», если согласится на сделку с США.
Накануне Трамп отметил, что Вашингтон близок к заключению соглашения с Тегераном по ядерной программе. Он отметил, что США ведут очень серьезные переговоры с Ираном о долгосрочном мире, и к нему есть именно мирный, а не насильственный путь.
Ранее, 11 мая, президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что полный отказ страны от ядерной программы невозможен. Кроме того, он отметил, что планируется и дальше развивать мирную атомную отрасль Ирана и искать точки соприкосновения в ходе переговоров, которые нужны кроме прочего, чтобы показать стремление Тегерана к миру, а не к конфликтам.
Глава МИД Омана Бадр Бин Хамад аль-Бусаиди 26 апреля сообщил об общем стремлении США и Ирана прийти к соглашению, основанному на взаимном уважении и долгосрочных обязательствах. Уточнялось, что на непрямых переговорах стороны в том числе обсудили возможность снятия санкций с Ирана при условии соблюдения ряда требований, касающихся ядерной программы.