Путин призвал беречь память о борьбе с нацизмом и расизмом

Президент России Владимир Путин в обращении к участникам форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» подчеркнул важность сохранения памяти о мужестве предков в борьбе с нацизмом, расизмом и колониализмом. Его слова 16 мая были зачитаны вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

«Нам важно беречь память об уроках истории, о мужестве и солидарности предков в борьбе с нацизмом, расизмом, колониализмом», — сказано в сообщении.

По словам президента, Россия исторически открыта к взаимодействию с исламским миром и продолжает укреплять связи в самых разных сферах, несмотря на сложную международную обстановку.

Путин отметил, что только объединенные усилия позволят эффективно противостоять современным вызовам, включая терроризм, экстремизм и эскалацию конфликтов.

По его словам, Россия несмотря на сложную международную обстановку, продолжает успешно и последовательно расширять экономические, научные, образовательные, гуманитарные, межрегиональные контакты.

«Татарстан — один из тех субъектов Российской Федерации, которые наиболее активно выстраивают подобные плодотворные и конструктивные отношения», — добавил президент.

Путин, говоря о форуме, выразил уверенность, что работа участников будет продуктивной, послужит углублением диалога и партнерства между странами и народами.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 14 мая заявил, что Россию и страны мусульманского мира объединяют многие характеристики, в том числе приверженность построению многополярного порядка, неприятие неоколониальных практик и уважение культурно-цивилизационного многообразия мира. Он подчеркнул, что в РФ проживает немало граждан, исповедующих ислам.