ХК «Салават Юлаев» подписал новый контракт с главным тренером Козловым
Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» заключил новый контракт с главным тренером Виктором Козловым. Об этом 16 мая сообщила пресс-служба клуба.
«Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подписал новый контракт», — указано на сайте ХК.
Уточняется, что соглашение будет действовать в течение двух лет.
Козлов руководит командой «Салават Юлаев» с 2022 года. В регулярном чемпионате Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2024/25 клуб занял вторую позицию в Восточной конференции. В плей-офф команда дошла до полуфинала, где уступила ярославскому «Локомотиву» со счетом 1-4 в серии.
ХК «Авангард» 27 апреля продлил контракт с главным тренером команды Ги Буше и его помощником Дэйвом Барром до конца сезона-2026/27. По словам генерального менеджера команды Алексея Сопина, данное решение показывает, что в клубе наблюдается стабильная ситуация, которая должна развиваться в том же направлении.