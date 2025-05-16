Система «Купол Донбасса» и средства ПВО отразили массовую атаку на города ДНР
Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» и средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили массированную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на города Донецкой Народной Республики (ДНР) минувшей ночью. Об этом 16 мая сообщили в региональном управлении ФСБ России.
«Благодаря слаженной работе системы РЭБ и подразделений ПВО Минобороны России, дроны противника не достигли своих целей», — подчеркнули в ведомстве.
Уточняется, что за ночь было перехвачено и уничтожено 19 новейших беспилотников (БПЛА) ВСУ. Специалисты ФСБ приступили к обезвреживанию подавленных украинских БПЛА, большая часть из которых начинена взрывчаткой.
5 мая в управлении ФСБ по ДНР сообщили, что система «Купол Донбасса» за неделю сорвала 230 террористических атак дронов ВСУ. Уточняется, что беспилотники должны были атаковать мирных граждан и инфраструктуру региона.