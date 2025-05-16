Реклама
Прямой эфир
Мир
Алиев и Пашинян обсудили двусторонние отношения стран на встрече в Тиране
Политика
Оверчук заявил о нацеленности РФ на экономическое сотрудничество с Афганистаном
Общество
В Минздраве сообщили о намерении сократить дефицит врачей на 95% в 2025 году
Мир
В МО Белоруссии заявили о плане укреплять оборону вместе с Россией
Общество
В Забайкалье задержаны 40 несовершеннолетних виновников природных пожаров
Мир
Глава Еврокомиссии пригрозила снижением «потолка» цен на нефть из РФ
Мир
Генпрокурор РФ заявил о желании развивать сотрудничество с Непалом
Мир
В Польше допустили передачу Украине списанных истребителей МиГ-29
Общество
В бывшем особняке экс-главы МИД РФ прошли обыски по делу об убийствах 1990-х
Общество
Голикова рассказала о ключевых задачах российской системы здравоохранения
Пресс-релизы
22 и 23 ноября в Москве пройдет Фандом Фест «ВКонтакте»
Мир
Белоусов назвал целью учений «Запад-2025» отработку отражения агрессии против СГ
Мир
СМИ сообщили о возможной установке в Финляндии ветряков с радарами у границ с РФ
Мир
CNN сообщил о возможном телефонном разговоре Трампа и Путина по теме Украины
Мир
В ГД ответили на слова Трампа о сроках наступления мира
Мир
Делегации России и Украины взяли паузу в переговорах в Стамбуле
Мир
В ЕС заявили о намерении отпугнуть инвесторов от проектов «Северных потоков»

В ГД ответили на слова Трампа о сроках наступления мира

Депутат Чепа: Ключевые решения о мире могут принять на встрече глав России и США
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Депутат Госдумы Алексей Чепа отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о том, что мир станет безопаснее в течение двух-трех недель.

В беседе с Lenta.Ru в пятницу, 16 мая, парламентарий отметил, что ключевые решения о мире на Украине могут быть приняты в ходе встречи лидеров России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Говоря о том, что мир станет ближе, президент, вероятно, имеет ввиду встречу со своим российским коллегой, на которой могут быть обозначены дальнейшие шаги по международной безопасности», — допустил Чепа.

По его мнению, американские политики не испытывают больших и конкретных ожиданий от переговоров РФ и Украины в Стамбуле. Чепа подчеркнул, что Россия остается открытой к миру и поискам пути, который способен к нему привести.

«Можно предполагать, что все-таки основные решения по миру будут приняты на встрече президентов двух крупнейших ядерных держав», — заявил Чепа.

Стамбул 2.0: что известно о переговорах России и Украины 16 мая
Встречи пройдут в два этапа

Ранее 16 мая Дональд Трамп заявил, что мир станет намного безопаснее в течение двух-трех недель. Глава Белого дома отметил, что Вашингтон посмотрит, что произойдет между Россией и Украиной по итогам переговоров их представителей в Стамбуле. Также президент США попытался спрогнозировать результат переговорного процесса. Американский лидер заявил, что «ничего не произойдет», пока он не встретится с Путиным, отмечает сайт kp.ru. Он также заявил, что встретится с российским лидером, как только сможет организовать такой контакт, пишет RT.

В этот же день госсекретарь США Марко Рубио заявил, что только личная встреча американского и российского президентов сможет положить конец конфликту на Украине. Он уточнил, что дата и место такой встречи до сих пор не согласованы и будут зависеть от результатов идущих сейчас переговоров в Стамбуле, сообщает 360.ru.

Переговоры российской и украинской делегаций в Турции начались ранее 16 мая. Перед переговорами помощник президента Владимир Мединский, который возглавляет российскую делегацию, встретился с представителем США.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025