В ГД ответили на слова Трампа о сроках наступления мира

Депутат Госдумы Алексей Чепа отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о том, что мир станет безопаснее в течение двух-трех недель.

В беседе с Lenta.Ru в пятницу, 16 мая, парламентарий отметил, что ключевые решения о мире на Украине могут быть приняты в ходе встречи лидеров России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Говоря о том, что мир станет ближе, президент, вероятно, имеет ввиду встречу со своим российским коллегой, на которой могут быть обозначены дальнейшие шаги по международной безопасности», — допустил Чепа.

По его мнению, американские политики не испытывают больших и конкретных ожиданий от переговоров РФ и Украины в Стамбуле. Чепа подчеркнул, что Россия остается открытой к миру и поискам пути, который способен к нему привести.

«Можно предполагать, что все-таки основные решения по миру будут приняты на встрече президентов двух крупнейших ядерных держав», — заявил Чепа.

Ранее 16 мая Дональд Трамп заявил, что мир станет намного безопаснее в течение двух-трех недель. Глава Белого дома отметил, что Вашингтон посмотрит, что произойдет между Россией и Украиной по итогам переговоров их представителей в Стамбуле. Также президент США попытался спрогнозировать результат переговорного процесса. Американский лидер заявил, что «ничего не произойдет», пока он не встретится с Путиным, отмечает сайт kp.ru. Он также заявил, что встретится с российским лидером, как только сможет организовать такой контакт, пишет RT.

В этот же день госсекретарь США Марко Рубио заявил, что только личная встреча американского и российского президентов сможет положить конец конфликту на Украине. Он уточнил, что дата и место такой встречи до сих пор не согласованы и будут зависеть от результатов идущих сейчас переговоров в Стамбуле, сообщает 360.ru.

Переговоры российской и украинской делегаций в Турции начались ранее 16 мая. Перед переговорами помощник президента Владимир Мединский, который возглавляет российскую делегацию, встретился с представителем США.