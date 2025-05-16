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Эксперт рассказала о положительном влиянии досуга в борьбе с алкоголизмом детей

Эксперт Григорьев: организация досуга помогает профилактике алкоголизма у детей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Чтобы уберечь детей от употребления алкоголя и сильнодействующих препаратов, необходимо предоставить им альтернативные ценности, чему могут способствовать развитие спорта и культурного досуга. Таким убеждением в разговоре с «Известиями» 16 мая поделился член Гильдии маркетологов Николай Григорьев.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб заявил, что спиртные напитки необходимо убрать с витрин магазинов так же, как сигареты, чтобы оградить детей от их употребления. Он подчеркнул, что красивые этикетки бутылок привлекают внимание и должны быть скрыты от глаз.

Комментируя это высказывание, Григорьев отметил, что люди, злоупотребляющие алкоголем, редко выбирают спиртное с красивыми этикетками и чаще отдают предпочтение дешевым крепким напиткам или недорогому пиву. При этом он напомнил, что в обществе сформировалась многовековая культура употребления алкоголя, и исключить ее элементы из обихода, по его убеждению, будет очень непросто.

«Соответствующие нарративы, символы, традиции, ритуалы присутствуют в российской культуре, и с этим тоже надо что-то делать. Вы не можете исключить подобные, скажем, сцены из книг, в том числе классической литературы, из фильмов, которые тоже многие стали уже классикой», — объяснил он.

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В РФ 11 мая предложили применять биометрию при покупке спиртных напитков. Новая технология позволит идентифицировать граждан, если товар, который они выбрали, имеет возрастное ограничение. Уточнялось, что управлять биометрическими данными россияне смогут через портал «Госуслуги».

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