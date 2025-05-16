В Стамбуле начались переговоры России и Украины
Переговоры представителей России и Украины начались в Стамбуле. Делегации встретились во дворце Долмабахче 16 мая.
Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Также в ее состав вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.
Киев представляют министр обороны Рустем Умеров, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, замглавы Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Поклад, первый заместитель председателя Службы внешней разведки Олег Луговской, заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий, а также другие представители военного сектора.
Как сообщает «Газета.Ru», перед началом переговоров делегации поприветствовал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Уточняется, что встреча проходит в закрытом от прессы режиме.
По информации СМИ, перед началом переговоров Мединский провел встречу с представителем США.
Ранее в этот день Фидан заявил, что Анкара приветствует начало первых за три года переговоров между делегациями России и Украины, проходящих в Стамбуле. Министр отметил, что стороны должны воспользоваться возможностью переговоров и двигаться к мирному урегулированию.
Накануне Мединский отметил, что российская делегация в Стамбуле настроена на поиск возможных развязок и точек соприкосновения по Украине. Он считает, что группа обладает всеми необходимыми навыками и полномочиями для участия в переговорах.