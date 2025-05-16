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В Кузбассе восстановили энергоснабжение на трех шахтах

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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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Энергоснабжение на трех шахтах в Ленинске-Кузнецком и Полысаево Кемеровской области было восстановлено. Об этом 16 мая сообщил губернатор региона Илья Середюк.

«Вентиляторы главного проветривания запущены в работу», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Середюк добавил, что шахтеры возобновят штатную работу после обследования горных выработок, их разгазирования и откачки воды.

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О том, что в Кемеровской области отключили электроэнергию в нескольких шахтах и населенных пунктах, стало известно ранее в этот день. Уточнялось, что из-за отключения двух питающих воздушных линий электропередачи без света остались почти 30 тыс. человек. Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) РФ по региону позднее сообщило, что организовало доследственную проверку по этому факту.

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