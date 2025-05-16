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СМИ сообщили о возможной установке в Финляндии ветряков с радарами у границ с РФ

Yle: в Финляндии могут установить ветряки с радарами на границе с Россией
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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Финские энергетические компании предложили идею построить вдоль границы с Россией ветряки с радарами, с помощью которых станет возможен мониторинг приграничных территорий. Об этом 16 мая сообщил телерадиовещатель Yle.

«Если идеи предварительного плана действий, составленного энергетическим сектором, будут реализованы, то вблизи восточной границы будет построена линия из тысяч ветряков», — указано в материале.

Сообщается, что предложение было разработано в рамках проекта под названием Resil East, который включает строительство ветряков с радарами вдоль границы с РФ. При этом, как подчеркивает Yle, пока программа не финансируется.

Кроме того, период планирования проекта составит от одного до трех лет.

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15 мая Yle сообщил, что в Финляндии планируют строительство новой площадки для тестирования технологий по обеспечению безопасности рубежей. Уточнялось, что проект будет реализован в городе Йоэнсуу, который расположен в 70 км от российской границы. Эксплуатация лаборатории начнется в 2026 году.

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