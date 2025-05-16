CNN сообщил о возможном телефонном разговоре Трампа и Путина по теме Украины
Президент США Дональд Трамп не исключает возможности провести телефонный разговор с лидером России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования вооруженного конфликта на Украине. Об этом 16 мая сообщает телеканал CNN.
«Трамп заявил, что он «может» позвонить президенту России Владимиру Путину, чтобы обсудить прекращение <конфликта>», — указано в материале.
Кроме того, добавляется, что американский лидер, вылетая из Абу-Даби, сказал журналистам, что он и Путин «должны встретиться».
Ранее в этот день Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным, как только это будет возможно организовать. Также он подчеркнул, что в настоящее время мир стал более безопасным. Кроме того, президент США ожидает, что через две-три недели ситуация улучшится еще больше.
До этого, 15 мая, заместитель помощника лидера США Себастьян Горка сообщил, что встреча двух лидеров состоится в ближайшее время.