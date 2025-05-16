Мужчина потушил Вечный огонь на мемориале в Воронеже
В Воронеже мужчина потушил Вечный огонь на мемориале «Памятник cлавы», его задержали. Об этом 16 мая сообщило следственное управление Следственного комитета России (СУ СК) по региону.
Уточняется, что инцидент произошел 15 мая. Неизвестный потушил Вечный огонь, кидая в него цветы и венки. Прохожие сообщили о случившемся в правоохранительные органы.
По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества»).
«Задержан 45-летний подозреваемый в осквернении символа воинской славы и памяти защитников Отечества», — указано в Telegram-канале ведомства.
В ближайшее время мужчину доставят в следственный отдел для допроса.
24 апреля мужчина, который осквернил мемориал с Вечным огнем в Иркутске, получил 10 суток ареста. Уточняется, что водитель автомобиля Toyota Corona нарушил правила дорожного движения, проехав по пешеходной дорожке рядом с Вечным огнем, где движение автотранспорта запрещено. Кроме того, он находился в состоянии алкогольного опьянения.