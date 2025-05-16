Площадь лесного пожара под Читой за восемь дней выросла в 400 раз
Площадь лесного пожара на территории сельского поселения Сохондинское под Читой за восемь дней выросла в 400 раз — до 40 тыс. га. Об этом 16 мая сообщила прокуратура Забайкальского края.
«Прокурор Забайкальского края Александр Яновский в ходе рабочей поездки по Читинскому району <...> совершил выезд на действующий <...> лесной пожар, площадь которого за восемь дней увеличилась со 100 га до 40 тыс. га», — указано в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что в ходе выезда Яновский ознакомился с работой субъектов пожаротушения, а также поручил подчиненным осуществить необходимые проверочные мероприятия.
Ранее в этот день сообщалось, что в Забайкальском крае задержаны 94 виновника масштабных природных пожаров, в том числе 40 детей. В настоящее время сотрудники МЧС тушат в регионе 35 лесных пожаров, которые угрожают населенным пунктам. Так, в районе экокурорта «Кука» было ликвидировано возгорание кромки лесного пожара на 40 га с помощью самолета Бе-200ЧС.