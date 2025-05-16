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Голикова рассказала о ключевых задачах российской системы здравоохранения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Главные задачи российской системы здравоохранения — приведение в полный порядок первичного звена к 2030 году, оснащение соответствующим оборудованием и обеспечение кадрами. Об этом 16 мая заявила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова после расширенного заседания коллегии Минздрава «Об итогах работы Минздрава России за 2024 год и задачах на 2025 год».

По ее словам, российская система здравоохранения справилась с поставленными на минувший год задачами, однако нужно продолжать реализацию национальных проектов.

Она отметила, что пандемия коронавируса и начало специальной военной операции потребовали от Минздрава мобилизации всех сил. При этом, по словам Голиковой, система здравоохранения справилась: смертность от ключевых причин (сердечно-сосудистые, онкологические заболевания) снизилась на 2,8%.

«Это не значит, что мы должны на этом останавливаться. Мы имеем достаточно масштабные финансовые ресурсы на реализацию теперь уже новых национальных проектов: «Продолжительная активная жизнь», национальный проект «Семья», я имею в виду в части детского здравоохранения, новые технологии сбережения здоровья», — подчеркнула вице-премьер РФ.

Также, по ее словам, сейчас формируются мероприятия, которые позволят ликвидировать кадровый дефицит, который сегодня существует по отдельным направлениям.

«Ну и, конечно, мы продолжим работу по охране материнства и детства. <...> Снижение показателей младенческой смертности — это ключевой вклад в ожидаемую продолжительность жизни», — указала Голикова.

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В этот же день на расширенном заседании коллегии Минздрава министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что дефицит врачей в государственных медицинских учреждениях в текущем году планируется сократить на 95%. Он отметил, что данные меры должны действовать на обеспечение каждой больницы и фельдшерско-акушерского пункта квалифицированными сотрудниками.

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