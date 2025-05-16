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Премия СТС Kids «СуперЛайкШоу 3.0» состоится 2 ноября

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Фото: СТС Kids
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Главное событие в индустрии детской и подростковой музыки — премия «СуперЛайкШоу» от телеканала СТС Kids — собирает тысячи юных гостей и их родителей. В этот раз ежегодная премия состоится 2 ноября на новой площадке «Live Арена», а это значит, что будет в два раза больше гостей, звезд, эмоций, сюрпризов и ярких впечатлений.

В этом году «СуперЛайкШоу» станет местом, где рождаются самые крутые дружеские коллаборации. Любимые звезды объединятся в неожиданные дуэты, представят уникальные номера и запустят новые тренды. Блогеры и артисты покажут, как классно создавать что-то новое вместе, делиться эмоциями и вдохновлять. Это больше, чем просто шоу, это пространство, где каждый найдет свое комьюнити и окунется в мир самых ярких трендов.

В прошлом году именно на сцене «СуперЛайкШоу» впервые прозвучал трек «Сигма Бой», который уже покорил чарты по всему миру. На сервисе Spotify трек возглавлял всемирный чарт Viral 50 Global. После «СуперЛайкШоу» хит моментально разлетелся по соцсетям, а его исполнительницы — Мария Янковская и BETSY — стали мировыми звездами. Гости премии вновь первыми услышат будущие хиты, увидят звезд нового музыкального сезона и сделают с ними яркие фото.

«СуперЛайкШоу» от СТС Kids — это десятки незабываемых выступлений, общение с любимыми блогерами-миллионниками, лучшие треки и, конечно, возможность сделать селфи с кумиром, поддержать его и даже попасть на экраны ТВ!

Как и раньше, на одной сцене соберутся самые яркие звезды поколения — Вики Шоу, Milana Star, Марьяна Локель, Мария Янковская, Мирослава и Злата Быковы, Elizabett, AdrenalinHouse и многие другие. Артисты уже готовят неожиданные коллаборации, эксклюзивные премьеры и впечатляющее шоу.

На сайте премии зрители смогут заранее выбрать победителей в номинациях, поучаствовать в конкурсах и даже выиграть призы. Голосование будет запущено совсем скоро, а билеты на шоу уже есть в продаже!

Позже шоу покажут в эфире телеканала СТС Kids. Организатор премии — креативное агентство Kids project. Информационные партнеры проекта — ОК!, Voice, Parents, «Детское радио», InterMedia.

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