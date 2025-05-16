В «Сбере» назвали условия для развития исламского банкинга
Перед банками и государством сегодня стоит задача построить отрасль, которая будет служить интересам страны, будет привлекательна для инвесторов и позволит экспортировать российскую модель исламского финансирования на международный рынок, заявил управляющий директор, глава центра партнерского финансирования и специальных проектов Сбербанка Бехнам Гурбан-Заде.
По его словам, сегодня исламские рынки наиболее открыты для российских банков — «Сбер» активно работает с дружественными странами, привлекая в Россию инвестиции.
При этом, как считает эксперт, исламское финансирование в РФ развивается: уже принято законодательство, которое позволяет активно использовать соответствующие инструменты и сервисы. Причем в России выстраивается уникальная модель, в которой исламское финансирование интегрировано в романо-германскую правовую среду, добавил Бехнам Гурбан-Заде.
«Основной акцент при построении исламской экосистемы банковских продуктов — это люди. Это человекоцентричные модели, рассчитанные на то, чтобы удовлетворить запрос человека, дать ему доступ к экосистеме, где он будет чувствовать себя комфортно с точки зрения не только финансовой безопасности, но и продовольственной безопасности, безопасности в сфере здравоохранения и образования. Так и выстраивается экосистема», — рассказал представитель банка во время пресс-подхода, который состоялся после сессии «Сбера» на форуме «Россия — исламский мир: KazanForum».