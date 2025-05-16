Работу Совета Россия – НАТО захотели возобновить. Что нужно знать

США хотят возобновить работу Совета Россия – НАТО, сообщило агентство Bloomberg. Эту инициативу Вашингтон хочет отразить в своем плане по урегулированию конфликта на Украине. Однако Россия пока не получила подтверждений этой информации. Когда и для чего был создан Совет и насколько он важен — в материале «Известий».

Что это за Совет

• Совет Россия – НАТО появился в 2002 году. Он должен был стать основной структурой для развития сотрудничества и координации военно-политических действий между Россией и странами — членами организации Североатлантического альянса. РФ и страны НАТО признали себя равноправными партнерами в учрежденном Совете.

• Создание Совета стало результатом подписания «Основополагающего акта» об отношениях России и НАТО. Это соглашение было заключено бывшим президентом России Борисом Ельциным и руководителями стран НАТО в 1997 году в Париже. Накануне подписания документа тогдашний глава РФ предложил президенту США Биллу Клинтону джентельменское соглашение о том, что ни одна страна бывшего СССР не должна вступить в НАТО. Однако после подписания произошло несколько этапов расширения Североатлантического альянса: в 2004 году в него вступили Латвия, Литва и Эстония. Затем в объединение захотели войти Грузия и Украина. Возможное вступление последней в НАТО стало одной из причин начала СВО.

• Работа Совета была нестабильна почти с самого начала. Сотрудничество приостанавливалось дважды: в 2008 году после войны в Грузии, а также после присоединения Россией Крыма в 2014 году. Последнее заседание Совета Россия – НАТО состоялось в январе 2022 года. После начала военной операции на Украине работа этой структуры прекратилась в третий раз. Вероятно, даже при возобновлении сотрудничества в рамках Совета, он будет функционировать до нового обострения в отношениях России и стран НАТО.

• Практические результаты работы Совета минимальны. При возникновении конфликтных ситуаций западные участники замораживали сотрудничество с Россией в одностороннем порядке. Однако Совет остается единственной площадкой для поддержания политико-дипломатических контактов, что в теории должно помочь улучшить отношения между Россией и странами НАТО.

Когда возобновится работа

• Bloomberg сообщило со ссылкой на источник, что США хотят добавить в свое предложение по урегулированию конфликта на Украине пункт о возобновлении переговоров в рамках Совета Россия – НАТО. Американские власти включили этот аспект в соответствующий план.

• Однако представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Россия не получала никаких официальных предложений по возобновлению работы Совета Россия – НАТО. Пока совсем не понятно, будет ли предложение американской стороны реализовано. И если да, то когда это произойдет. Также остается загадкой, с какой целью в Вашингтоне хотят восстановить работу Совета.

• В российском парламенте уже неоднократно заявляли, что сотрудничество на площадке Совета Россия – НАТО было полностью безрезультатным. При этом депутаты и сенаторы подчеркивают, что возобновление диалога пока невозможно из-за того, что страны Североатлантического альянса продолжают накачивать Украину оружием и фактически финансируют продолжение конфликта.

• Диалог осложняется и тем, что Россия расценивает НАТО в качестве одной из основных угроз своей национальной безопасности. Страны Североатлантического альянса тоже видят в Москве одну из главных опасностей. В таких условиях достижение главной цели Совета — выработки совместных решений по вопросам безопасности в Евроатлантическом регионе — кажется трудноосуществимым.

• Вместе с тем возобновление работы Совета Россия – НАТО может подтолкнуть стороны к диалогу о гарантиях безопасности на континенте. В декабре 2021 года Москва предложила альянсу обязаться не брать в члены альянса Украину и другие страны и не проводить на ее территории любые военные действия. Требования России были проигнорированы, что стало одной из причин начала военной операции на Украине. Сейчас на фоне начала переговорного процесса для урегулирования украинского кризиса Москва продолжает настаивать на выработке четких гарантий безопасности для всех стран региона, чтобы избежать повторения конфликта в будущем. Прежде всего, изначально сюда входило нерасшиирение НАТО на восток, а также нейтральный и демилитаризованный статус Украины.

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