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Алиев и Пашинян обсудили двусторонние отношения стран на встрече в Тиране

APA: Алиев и Пашинян провели встречу в Тиране
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Фото: t.me/Nikol_Pashinyan_PM
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели встречу во время саммита Европейского политического сообщества в столице Албании Тиране. Об этом 16 мая сообщило агентство АРА.

«В Тиране в рамках саммита Европейского политического сообщества я встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым», — написал Пашинян в своем Telegram-канале.

Как уточняет «Газета.Ru», в ходе встречи Пашинян и Алиев обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений между двумя странами и процессу заключения мирного договора.

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16 апреля министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что страна готова открыть коммуникации с Азербайджаном вне зависимости от подписания мирного соглашения. По его словам, если Баку отреагирует положительно на предложение Еревана, то тогда Армения приступит к открытию инфраструктуры еще до подписания мирного соглашения.

Пресс-служба МИД Армении 12 апреля сообщила, что Мирзоян и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках встречи в Анталье договорились о продолжении диалога, посвященного мирному процессу. Они также обсудили нормализацию отношений.

Отношения Армении и Азербайджана были обострены в том числе на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

Однако в сентябре 2023 года минобороны Азербайджана снова взяло регион под контроль и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий, а 5 октября армянский премьер Никол Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана. Она включила в себя и Нагорный Карабах, однако на границе Азербайджана и Армении всё еще периодически происходят вооруженные столкновения.

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