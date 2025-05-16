АвтоВАЗ возобновил продажи учебных Lada Granta

В России вновь стала доступна для заказа Lada Granta в учебном исполнении для автошкол. Стоимость модели составляет 1,08 млн рублей, сообщила пресс-служба АвтоВАЗа 16 мая.

Учебный седан Lada Granta имеет сертифицированную конструкцию. Для инструктора предусмотрены дублирующие педали тормоза и сцепления, а также отдельное зеркало заднего вида. Дублирующие педали приводятся в действие при помощи металлического вала, также предусмотрен также опознавательный знак «Ученик».

На АвтоВАЗе подчеркнули, что модель испытана, сертифицирована и не нуждается в доработках или внесении изменений в ПТС. В компании указали, что стоимость самостоятельного дооборудования и переоформления такого автомобиля по сравнению с заводским исполнением выше.

Специальная Granta оснащается 90-сильным двигателем и механической трансмиссией. В состав оборудования входят кондиционер, подушка безопасности водителя, ABS, усилитель руля, центральный замок и другие опции.

14 мая АвтоВАЗ объявил, что семейство автомобилей Lada Granta будет расширено с запуском новой модификации лифтбэка под названием Active Cross с увеличенным дорожным просветом и защитным обвесом кузова.

До этого, 19 апреля, АвтоВАЗ запустил производство модели Lada Iskra на заводе в Тольятти и поделился деталями оснащения новинки. Она выйдет на рынок в трех кузовах: седан, универсал и Cross-универсал с черными неокрашенными пластиковыми элементами на кузове. Новинка займет рыночную нишу между моделями Granta и Vesta. Старт продаж Lada Iskra запланирован на 20 июля текущего года. Как рассказал глава АвтоВАЗа Максим Соколов, стоимость авто стартует от 1,2 млн рублей.