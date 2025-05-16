Церемония прощания с народной артисткой России Ольгой Широковой началась в Москве. Кадры 16 мая публикуют «Известия».

Гроб с телом артистки вынесли на сцену, рядом с ним разместили ее фотографию.

Режиссер и ученик артистки Николай Матюк отметил ее уникальный вклад в искусство.

«Ольга Александровна дала пример невероятного, ну, во-первых, актерского гения — просто несомненного и уникального, абсолютно. Также Ольга Александровна дала опыт человеческого общения, именно показала, какое отношение к студентам может и должно быть в театральном институте: отношение как к своим детям, как к родным людям», — заявил режиссер, ученик Широковой Николай Матюк.

Режиссер и актер Владимир Жуков также указал на важную роль Широковой в жизни их курса, назвав ее мамой для студентов.

О смерти Ольги Широковой стало известно 13 мая. Она была лауреатом Премии мэрии Москвы, с 1995 года являлась ведущей актрисой Московского театрального центра «Вишневый сад». Среди лучших ролей актрисы были Аманда в «Стеклянном зверинце», Эдда в «Танго бабочки», Лидия Жербер в «Старомодной комедии» и другие.