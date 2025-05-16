Вышел тизер-трейлер приключенческой комедии для всей семьи «(Не)искусственный интеллект»

Кинокомпании СТВ, RED STAR FILMS и «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг «Национальная Медиа Группа») представили тизер-трейлер приключенческой комедии для всей семьи «(Не)искусственный интеллект», которая выйдет в прокат 2 октября 2025 года.

В центре сюжета — 17-летний первокурсник Женя, который во время экскурсии в научно-исследовательском центре случайно становится «пилотом» экспериментального робота по имени A.P.O100L — или просто «Апостол». Вместе с ним герой отправляется в захватывающее путешествие, полное юмора, экшена, фантастических ситуаций и настоящих эмоций.

Режиссёр и продюсер картины Алексей Чадов подчеркивает, что фильм поднимает важную тему — как технологии и искусственный интеллект вписываются в человеческую жизнь. Робот «Апостол», сбежав из футуристической лаборатории в реальный мир, оказывается в Костроме и начинает учиться чувствовать, понимать и любить.

Фильм создан при поддержке Фонда кино.

Среди актерского состава: Леон Кемстач, Игорь Хрипунов, Александр Самойленко, Игорь Жижикин, Александра Тихонова, Люба Друзьяк, Борис Каморзин, Сергей Чирков и другие.

Одним из самых амбициозных элементов съемок стало создание полноценного экзоскелета робота — уникальной разработки, не имеющей аналогов в российском кино.

Трейлер уже доступен для просмотра.

Синопсис: Во время экскурсии в научно-исследовательском центре 17-летний студент-первокурсник Женя попадает в испытательный образец новой модели робота «Апостол» (A.P.O100L), обладающего собственной волей и разумом. Получив случайного пилота, машина берет управление на себе и принимает решение сбежать из лаборатории. Теперь, чтобы вернуться домой, Жене придется найти с искусственным интеллектом общий язык.