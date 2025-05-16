Путин обсудил с Совбезом вопросы обеспечения информационной безопасности

Президент России Владимир Путин в пятницу, 16 мая, обсудил с Советом безопасности РФ вопросы обеспечения информационной безопасности.

«У нас сегодня в повестке дня вопросы обеспечения информационной безопасности. Вопрос важный, все понимают насколько. Особенно для России и сейчас», — сказал Путин в своей вступительной речи на заседании.

В Роскомнадзоре 25 марта сообщили, что систему безопасности провайдеров необходимо усилить. Там отметили, что текущие законодательные нормы требуют доработки и актуализации. Например, необходимо закрепить требования к устойчивости сетей связи, в рамках которых операторы связи и провайдеры будут обязаны обеспечивать их защиту.