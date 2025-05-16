Фидан заявил о возможности урегулирования конфликта на Украине после переговоров

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в пятницу, 16 мая, заявил, что Анкара приветствует начало первых за три года переговоров между делегациями России и Украины, проходящих в Стамбуле.

«Мы искренне верим, что можно достичь мира в случае, если стороны подойдут к переговорам с конструктивным пониманием», — отметил Фидан в своей вступительной речи на переговорах.

По его словам, Турция считает важным, что Москва и Киев прислушались к международным призывам к миру, включая инициативы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и американского лидера Дональда Трампа.

Министр отметил, что стороны должны воспользоваться возможностью переговоров и двигаться к миру, поскольку каждый день промедления ведет к человеческим жертвам, а продолжение конфликта уносит жизни, и крайне важно, чтобы прекращение огня было достигнуто как можно скорее.

Фидан добавил, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от решений, принятых сегодня.

«Мы определим ближайшие шаги все вместе. <...> Мы верим, что эти переговоры приведут к возможному миру. Турция всегда будет рядом с процессом миротворчества», — заключил он.

Переговоры делегаций России и Украины начались во дворце Долмабахче в Стамбуле 16 мая. По информации СМИ, перед переговорами помощник президента РФ Владимир Мединский, который возглавляет российскую делегацию, провел встречу с представителем США.

Накануне Мединский отметил, что российская делегация в Стамбуле настроена на поиск возможных развязок и точек соприкосновения по Украине. Он считает, что группа обладает всеми необходимыми навыками и полномочиями для участия в переговорах.