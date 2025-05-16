Реклама
Прямой эфир
Мир
Делегации России и Украины прибыли на место проведения переговоров в Стамбуле
Спорт
«Вашингтон» проиграл «Каролине» и выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли – 2025
Общество
В Санкт-Петербурге возбудили дело о хищении 96 млн рублей у Мариинского театра
Мир
Белоусов заявил о необходимости укрепления оборонного пространства с Белоруссией
Общество
В Кузбассе организовали доследственную проверку после отключения электричества
Армия
ВС РФ освободили населенный пункт Вольное Поле ДНР
Мир
Трехсторонние переговоры Турции, США и Украины завершились в Стамбуле
Мир
Песков указал на трудности возобновления Совета Россия – НАТО из-за действий альянса
Мир
На Украине предупредили о возможных нападениях на депутатов рады
Политика
В Кремле указали на получение информации от делегации в Стамбуле в онлайн-режиме
Пресс-релизы
22 и 23 ноября в Москве пройдет Фандом Фест «ВКонтакте»
Общество
В МЧС рассказали о состоянии пострадавших после взрыва на заводе в Башкирии
Армия
Расчеты FPV-дронов уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Харьковской области
Мир
Глава минобороны Украины заявил о готовности к прекращению огня
Общество
Путин обсудил с Совбезом вопросы обеспечения информационной безопасности
Мир
Фидан заявил о возможности урегулирования конфликта на Украине после переговоров
Армия
Минобороны РФ показало кадры боевой работы в ходе освобождения Вольного Поля в ДНР
Сюжет:

Фидан заявил о возможности урегулирования конфликта на Украине после переговоров

0
EN
Фото: TASS/AP/Khalil Hamra
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в пятницу, 16 мая, заявил, что Анкара приветствует начало первых за три года переговоров между делегациями России и Украины, проходящих в Стамбуле.

«Мы искренне верим, что можно достичь мира в случае, если стороны подойдут к переговорам с конструктивным пониманием», — отметил Фидан в своей вступительной речи на переговорах.

По его словам, Турция считает важным, что Москва и Киев прислушались к международным призывам к миру, включая инициативы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и американского лидера Дональда Трампа.

Министр отметил, что стороны должны воспользоваться возможностью переговоров и двигаться к миру, поскольку каждый день промедления ведет к человеческим жертвам, а продолжение конфликта уносит жизни, и крайне важно, чтобы прекращение огня было достигнуто как можно скорее.

Фидан добавил, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от решений, принятых сегодня.

«Мы определим ближайшие шаги все вместе. <...> Мы верим, что эти переговоры приведут к возможному миру. Турция всегда будет рядом с процессом миротворчества», — заключил он.

Стамбул 2.0: что известно о переговорах России и Украины 16 мая
Встречи пройдут в два этапа

Переговоры делегаций России и Украины начались во дворце Долмабахче в Стамбуле 16 мая. По информации СМИ, перед переговорами помощник президента РФ Владимир Мединский, который возглавляет российскую делегацию, провел встречу с представителем США.

Накануне Мединский отметил, что российская делегация в Стамбуле настроена на поиск возможных развязок и точек соприкосновения по Украине. Он считает, что группа обладает всеми необходимыми навыками и полномочиями для участия в переговорах.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025