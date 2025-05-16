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В Минздраве сообщили о намерении сократить дефицит врачей на 95% в 2025 году

Мурашко: дефицит врачей планируется сократить на 95% в 2025 году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Дефицит врачей в государственных медицинских учреждениях в текущем году планируется сократить на 95%. Об этом 16 мая сообщили министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе расширенного заседания коллегии Минздрава «Об итогах работы Минздрава России за 2024 год и задачах на 2025 год».

«На 95% снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации», — приводит его слова о целях министерства на 2025 год ТАСС.

Мурашко отметил, что данные меры должны действовать на обеспечение каждой больницы и фельдшерско-акушерского пункта квалифицированными сотрудниками.

По словам главы Минздрава, показатели увеличения обеспеченности врачами составили не менее 43 специалистов на 10 тыс. населения и в среднем— 85 врачей на 10 тыс. населения. При этом увеличение показателей приема в медицинские вузы выросло до 30 тыс. мест.

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В феврале Мурашко заявил, что средняя зарплата врачей по стране выросла с 80 тыс. в 2019 году до 123 тыс. в 2024-м.Уточнялось, что заработная плата врачей поднялась на 40 тыс. рублей, а среднего медицинского персонала — на 20 тыс. рублей. Министр уточнял, что благодаря росту зарплат уже наблюдается переход кадров из частных больниц в государственные медицинские учреждения.

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