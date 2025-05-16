Генпрокурор РФ заявил о желании развивать сотрудничество с Непалом

Россия нацелена активно развивать сотрудничество с Непалом, в том числе и с его правоохранительными органами. Об этом 16 мая заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в ходе встречи с коллегой из Непала Рамешем Бадалом.

«Российско-непальское сотрудничество развивается по многим направлениям, включая экономику, культуру, туризм, межпарламентское взаимодействие. Значительный потенциал двусторонних контактов вижу и в правоохранительной плоскости», — сообщил генпрокурор России.

Кроме того, он рассказал о планах глав прокуратур двух стран подписать «Меморандума о взаимопонимании», который станет правовой основой для дальнейшего сотрудничества в разных сферах, включая научно-образовательную.

Глава непальского надзорного ведомства, в свою очередь, поддержал инициативу и подтвердил активную работу над документом, текст которого проходит финальный этап согласования.

Главы генеральных прокуратур РФ и ОАЭ Игорь Краснов и Хамад Саиф Аль-Шамси 15 апреля подписали протокол о создании рабочей группы по противодействию преступности и защите прав граждан. Как отметил Краснов, деятельность организации повысит эффективность борьбы с преступностью и укрепит сотрудничество между странами.