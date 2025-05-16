Заседание Совета руководителей служб безопасности СНГ прошло в Душанбе

В Душанбе состоялось 56-е заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом 16 мая сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В ходе пленарного заседания участники акцентировали внимание на совершенствовании взаимодействия специальных служб в борьбе с терроризмом, религиозным экстремизмом и киберпреступностью.

«Планируется выработать дополнительные меры по выявлению спящих ячеек террористических и экстремистских организаций на территории государств — участников СНГ и утвердить проект аналитического документа, отражающего комплексную оценку и прогноз развития угроз безопасности на пространстве государств — участников СНГ», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Кроме того, в рамках мероприятия будут подведены итоги выполнения Программы сотрудничества государств — участников СНГ по борьбе с терроризмом и другими насильственными проявлениями экстремизма на 2023–2025 годы.

В дополнение к пленарному заседанию также запланированы встречи рабочих органов СОРБ, посвященные конкретным направлениям оперативно-служебной деятельности.

В ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам 12-й встречи секретарей советов безопасности стран — участниц СНГ заявил, что ситуация в мире далека от стабильности, странам Содружества важно использовать аналитический и прогнозный потенциал своих ведомств для выявления угроз.