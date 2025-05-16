Мединский прибыл на переговоры с украинской стороной в Стамбуле
Глава российской делегации — помощник президента РФ Владимир Мединский — прибыл на переговоры с украинской стороной в Стамбуле. Об этом 16 мая сообщил корреспондент «Известий» Виктор Синеок.
На кадрах видно, что автомобиль, в котором, предположительно, находится Мединский, заехал на территорию дворца Долмабахче, где будут проходить переговоры.
Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с Украиной и готова к серьезной работе.
Позднее глава делегации — помощник президента РФ Владимир Мединский — отметил, что российская переговорная группа в Стамбуле настроена на поиск возможных развязок и точек соприкосновения по Украине.