Расчеты FPV-дронов уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Харьковской области

Российские военнослужащие расчетами FPV-дронов уничтожили пункты управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в Харьковской области. Об этом 16 мая сообщило Министерство обороны РФ.

В ведомстве отметили, что пункты управления украинскими дронами были выявлены в лесистой местности средствами воздушной разведки группировки войск «Запад».

«После определения и подтверждения точных координат с использованием БПЛА «Орлан» мест нахождения противника было принято решение об огневом воздействии на вражеские пункты управления БПЛА», — указали в ведомстве.

На кадрах объективного контроля видно детонацию находившихся на позициях противника боеприпасов и полное уничтожение пунктов управления беспилотниками боевиков ВСУ.

Ранее в этот день Минобороны РФ опубликовало кадры освобождения военными группировки войск «Центр» села Михайловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). По данным ведомства, в ходе освобождения населенного пункта штурмовые подразделения практически не применяли артиллерию и ударные БПЛА, добившись успеха преимущественно за счет стрелкового боя.