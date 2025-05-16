Названы регионы РФ для самой выгодной покупки б/у автомобиля

В ряде регионов России средние цены популярных пятилетних автомобилей с пробегом заметно ниже, чем других. О том, где можно выгоднее приобрести подержанные Lada Vesta, Kia Sportage и Toyota Camry, «Известиям» 16 мая рассказали эксперты «Авито Авто».

Так, средняя цена пятилетней Lada Vesta в России составляет 1,06 млн рублей. При этом в отдельных регионах покупатели могут сэкономить до 10%. К примеру, в Новосибирской области автомобиль можно приобрести в среднем за 949 тыс. рублей (–10,5%), в Пермском крае — за 950 тыс. рублей (–10,4%), а в Санкт-Петербурге — за 970 тыс. рублей (–8,5%).

Средняя цена Kia Sportage на вторичном рынке составила 2,35 млн рублей. В Санкт-Петербурге кроссовер обойдется на 8,3% дешевле — в 2,16 млн рублей. В Москве разница составляет 4,3% (2,25 млн рублей), а в Свердловской области — 3% (2,28 млн рублей).

Для Toyota Camry с пробегом, которая в среднем стоит 3 млн рублей, самые привлекательные цены предлагают в Новосибирской области — на 10% ниже средней по стране, то есть 2,7 млн рублей. В Москве и Санкт-Петербурге эту модель можно купить в среднем на 5% дешевле (2,85 млн рублей).

Как объяснил управляющий директор «Автотеки» Андрей Тумкин, цены на популярные модели зависят не только от общерыночной ситуации, но и от локального спроса и предложения в каждом регионе. Поэтому покупатель, готовый рассмотреть варианты в соседних регионах, может существенно сэкономить.

Ранее в этот день сообщалось, что с 1 по 15 мая 2025 года цены на новые автомобили в России поменяли семь брендов, официально представленных на рынке РФ, включая УАЗ, АвтоВАЗ и «Москвич».

Накануне сообщалось, что средняя цена нового российского автомобиля в апреле 2025 года достигла 1,48 млн рублей, что на 54,8% больше, чем в феврале 2022 года. Средняя цена на подержанный российский автомобиль не старше 20 лет в апреле 2025 года составила 0,6 млн рублей, что на 26,1% больше, чем в феврале 2022-го.