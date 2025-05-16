СМИ указали на обеспокоенность Украины из-за заявлений Трампа о встрече с Путиным

Украина ощутила беспокойство после высказываний президента США Дональда Трампа о предстоящей встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом 16 мая сообщило Bloomberg.

«Украинцы наверняка почувствовали волну тревоги, услышав недавнее заявление Трампа о том, что мир наступит только тогда, когда он и Путин встретятся лицом к лицу», — указано в публикации.

Согласно данным агентства, в ходе этой встречи американский президент может пойти на различные уступки ради заключения соглашения с Россией.

Что касается вероятного прекращения поддержки Украины со стороны США, Bloomberg указало, что это лишь вопрос времени.

В этот же день Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным, как только это будет возможно организовать. Также он подчеркнул, что в настоящее время мир стал более безопасным. Президент США ожидает, что через две-три недели ситуация улучшится еще больше.