Суд в Ростове арестовал организовавшего незаконную миграцию полицейского

Суд арестовал начальника управления по вопросам миграции главного управления МВД по Ростовской области, который подозревается в превышении должностных полномочий и организации незаконной миграции. Об этом 16 мая сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета (СУ СК) России по Ростовской области.

«В отношении начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области, подозреваемого в превышении должностных полномочий и организации незаконной миграции, по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — следует из публикации в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что расследование уголовного дела продолжается.

Следователи 14 мая возбудили уголовное дело по ст. 286 («Превышение должностных полномочий») и ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции») в отношении начальника управления по вопросам миграции регионального управления МВД и начальника одного из отделом управления. Злоумышленники создавали условия для незаконного пребывания иностранцев в РФ.