В Тюмени на месте психбольницы появится бизнес-центр
Деловой центр построят на месте областной психиатрической больницы, ранее располагавшейся на улице Республики, 251, в Тюмени. Об этом в пятницу, 16 мая, сообщает пресс-служба регионального департамента имущественных отношений.
Новый бизнес-центр возведут в рамках комплексного развития территории. В договоре указано, что в границах территории появится объект капстроительства с видом разрешенного использования «деловое управление».
Как отмечает ИА «Ура.ру», психбольницу снесли в 2024 году. Медицинское учреждение переехало в здание на улице Энергостроителей, 25, корпус 1/1.
Ранее в мае сообщалось, что в Тюмени изымут более 60 участков для реконструкции дороги Перевалово – Ушакова. Также в планах обновление улицы Тарской.