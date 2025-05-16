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Песков указал на трудности возобновления Совета Россия–НАТО из-за действий альянса

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Возобновление работы Совета Россия – НАТО (СРН)трудно осуществить на фоне действий альяна по отношению к российской стороне, на данный момент субстантивных предложений не поступало. Об этом 16 мая сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Конечно, сейчас говорить о возобновлении какого-то партнерства или какого-то диалога — в то время, когда НАТО как Североатлантический альянс фактически воюет с Российской Федерацией — трудно об этом говорить, безусловно», — сказал он на брифинге.

По словам Песков, данная инициатива базируется только на сведениях СМИ, в следствие этого возобновление деятельности совета не рассматривается предметно.

При этом представитель Кремля уточнил, что вопросы, связанные с безопасностью и стабильностью на европейском континенте должны обсуждаться между государствами, и делать это нужно «как можно скорее».

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Накануне агентство Bloomberg сообщило, что США предложили возобновить работу Совета Россия – НАТО, которая была прекращена в 2022 году на фоне начала спецоперации. Указывается, что соответствующий пункт был выдвинут в рамках пакетного предложения по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее, 13 января, директор Департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников рассказал «Известиям», что еще в 2014 году члены альянса прекратили сотрудничество в рамках СРН в одностороннем порядке. НАТО само отказалось от нормальных контактов и механизмов диалога с РФ.

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