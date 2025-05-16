Песков указал на важность диалога Путина и Трампа по теме украинского конфликта
Контакты между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом важны в контексте урегулирования конфликта на Украине. Об этом 16 мая заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Безусловно, контакты президента Путина и Трампа чрезвычайно важны в контексте украинского урегулирования», — сказал он.
По словам Пескова, это значение трудно переоценить. Он отметил, что встречу в верхах необходимо подготовить. Ведь всегда, по его мнению, перед такими мероприятиями проходят экспертные переговоры, консультации. К ним следует достаточно длительно готовиться, тем более если говорить о встрече между РФ и США, добавил Песков.
Он также считает, что это крайне необходимо как в рамках развития двусторонних российско-американских отношений, так и для обсуждения международных дел, региональных проблем. Среди примеров Песков назвал кризис, который происходит вокруг Украины.
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