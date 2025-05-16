Более 60 участков изымут в Тюмени для реконструкции дороги
В Тюмени изымут 62 земельных участка из-за реконструкции автодороги Перевалово – Ушакова. Такая информация указана на сайте городской администрации, сообщает ИА «Ура.ру» в пятницу, 16 мая.
В мэрии подчеркнули, что участки заберут для государственных нужд. Уточняется, что три участка изымут для ремонта улицы Тарской, расположенных непосредственно на ней и Холодильной.
Ранее сообщалось, что под Тюменью начали ремонтировать участок Червишевского тракта. В нормативное состояние приведут около 2,5 км дороги.