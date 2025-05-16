Людей вывели из шести шахт в Ленинск-Кузнецком районе из-за отключения света

В Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области из шести шахт эвакуировали работников в связи с отключением электроэнергии. Об этом сообщили экстренные службы 16 мая со ссылкой .

В их сообщении, которое приводит «РИА Новости», указано, что причины инцидента в настоящее время уточняются. На месте происшествия работают шесть бригад электриков и два отделения горноспасателей.

В апреле министр топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин сообщил, что более 12 тыс. человек остались без электроснабжения из-за технологических нарушений в электрических сетях. В связи с отключением света в Ялте и близлежащих населенных пунктах прокуратура региона инициировала проверку.