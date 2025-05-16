Депутат ГД назвал роль Турции и США в переговорах в Стамбуле

Роль Турции и США в переговорах по Украине в Стамбуле — в наблюдении. Об этом 16 мая «Известиям» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Роль США и Турции заключается в наблюдении. Турция будет одной из стран, которая будет впоследствии нести какие-то гарантийные обязательства по выполнению результатов этих переговоров», — сказал он.

Уровень представительства Украины на переговорах в Стамбуле Чепа назвал приемлемым.

Депутат подчеркнул, что пока трудно делать какие-либо предположения о ходе переговоров, учитывая, что Украина часто нарушала те обязательства, которые сначала на себя брала.

«Мы, к сожалению, с этим сталкивались неоднократно. В этом году все предложения о перемирии заканчивались нарушениями этих договоренностей», — напомнил он.

При этом, по словам Чепы, Россия и другие страны демонстрируют желание достичь урегулирования конфликта, что дает надежду, что на переговорах сторонам удастся продвинуться в этом направлении.

«Я думаю, что по результатам этих консультаций, которые сейчас будут в таком формате, состоится встреча [президента США Дональда] Трампа и [президента России Владимира] Путина, и она будет уже во многом определяющей», — заключил депутат.

16 мая в Стамбуле пройдет трехсторонняя встреча России, Украины и Турции. Утром в этом день состоялись переговоры в формате США – Турция – Украина. Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Также в нее вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Украину представляют министр обороны Рустем Умеров, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, замглавы Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Поклад, первый заместитель председателя Службы внешней разведки Олег Луговской, заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий и другие чиновники и офицеры.

Глава российской делегации Мединский накануне отметил, что российская переговорная группа в Стамбуле настроена на поиск возможных развязок и точек соприкосновения по Украине. Он указал, что российская сторона рассматривает непосредственные переговоры в Стамбуле как продолжение мирного процесса, который был прерван Украиной в 2022 году.