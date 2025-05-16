Трамп изменился за время турне по Ближнему Востоку. Что пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп завершает турне по странам Персидского залива. Он подписал крупное соглашение с ОАЭ по развитию искусственного интеллекта и впервые посетил мечеть. За время поездки Трамп проявил новые для себя качества и заметно изменил принципы внешней политики. Что пишут СМИ об итогах турне — в дайджесте «Известий».

Reuters: США построят крупный кампус по ИИ в ОАЭ

США и ОАЭ подписали соглашение о строительстве крупнейшего кампуса по искусственному интеллекту (ИИ) за пределами Соединенных Штатов. Сделка предоставит стране Персидского залива расширенный доступ к передовым чипам. Она является крупной победой для ОАЭ, которые пытаются сбалансировать свои отношения со своим давним союзником США и крупнейшим торговым партнером Китаем.

Reuters ОАЭ, крупный производитель нефти, тратит миллиарды долларов на то, чтобы стать мировым игроком в области ИИ. Но связи страны с Китаем ограничивали доступ к американским чипам при бывшем президенте Джо Байдене. Соглашение по ИИ «предусматривает, что ОАЭ обязуются инвестировать, строить или финансировать центры обработки данных в США, которые будут, по крайней мере, такими же крупными и мощными, как центры обработки данных в ОАЭ», — говорится в сообщении Белого дома.

ОАЭ может быть разрешено импортировать 500 тыс. самых передовых чипов искусственного интеллекта Nvidia в год начиная с 2025 года. Центральное место в соглашении, объявленном 15 мая, занимает кампус площадью 25,9 кв. км. По данным Министерства торговли США, он рассчитан на 5 гВт мощности для центров обработки данных искусственного интеллекта.

Bloomberg: сделки Трампа вызывают разногласия со сторонниками

Шквал сделок Трампа в сфере искусственного интеллекта во время его визита на Ближний Восток спровоцировал раскол в его собственной администрации, поскольку сторонники жесткого курса в отношении Китая всё больше обеспокоены тем, что эти проекты ставят под угрозу национальную безопасность и экономические интересы США. Команда Трампа разработала соглашения для сторон в Саудовской Аравии о приобретении десятков тысяч полупроводников у Nvidia и AMD, в то время как поставки в ОАЭ могут превысить миллион единиц.

Bloomberg Некоторые высокопоставленные должностные лица администрации пытаются замедлить сделки из-за опасений, что США не ввели достаточных ограничений, чтобы помешать тому, чтобы американские чипы, поставляемые в Персидский залив, в конечном итоге не принесли пользу Китаю, который имеет глубокие связи в регионе. <…> Эти чиновники утверждают, что слишком много деталей всё еще не урегулированы, и сделки не должны объявляться без юридически обязывающих положений.

В администрации Трампа сомневаются в целесообразности отправки таких больших партий чипов за пределы США, учитывая желание Белого дома сохранить американское доминирование в области искусственного интеллекта. Если все объявленные и запланированные сделки на Ближнем Востоке будут реализованы, США по-прежнему будут обладать подавляющим большинством мировых вычислительных мощностей, но страны Персидского залива впервые получат значительные возможности, основанные на лучшем в своем классе американском оборудовании.

The Washington Post: Трамп впервые посетил мечеть

Трамп 15 мая посетил мечеть шейха Зайда в ОАЭ, куда прибыл в завершение своей зарубежной поездки по странам Персидского залива. При входе он снял обувь, чтобы соблюсти исламские обычаи. Это был первый визит Трампа в мечеть в качестве президента, что является примечательным для человека, чья политическая карьера была отмечена насмешками над мусульманами.

The Washington Post Это продемонстрировало его готовность, особенно в этой поездке, принять незнакомые культурные нормы, чтобы наладить потенциально прибыльные партнерства. «Разве это не прекрасно? Это так прекрасно, — сказал Трамп. — Очень горжусь своими друзьями. Это невероятная культура». Он был поражен тем фактом, что религиозное место было оцеплено во время его визита.

Как и во время предыдущих визитов в Персидский залив, Трамп был любезен с хозяевами. Он неоднократно хвалил наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, называя его невероятным человеком. Трамп также благосклонно сравнил катарского эмира Тамима ибн Хамада Аль Тани с наследным принцем, назвав их обоих высокими, красивыми парнями, которые к тому же очень умны.

CNN: Трамп избавился от изоляционизма во время поездки

Для лидера, чья предвыборная кампания основывалась на обещании «Америка прежде всего» с явными изоляционистскими мотивами, первая крупная зарубежная поездка Трампа во время его второго срока стала сигналом о том, что он, возможно, отходит от внешнеполитической доктрины своего первого срока и становится всё более глобалистом. Он уже активно преобразовал роль США в мире, а его четырехдневное турне подчеркнуло, насколько радикально он переосмыслил традиционные альянсы и включился в мировые конфликты.

CNN Его решение снять санкции с Сирии и стать первым президентом США, который встретился с сирийским лидером за 25 лет, просигнализировало об элементе риска и вовлеченности, который вряд ли является частью кредо MAGA и не совсем вписывается в точку зрения некоторых из его самых ярых консервативных союзников. Его встреча с временным президентом Ахмедом аш-Шараа, проходившая за закрытыми дверями, вполне может запомниться как самый важный момент его путешествия.

Во время поездки Трамп намекнул, что он сыграл ведущую роль в ослаблении быстро растущей напряженности в Индии и Пакистане. Он предположил, что переговоры по ядерной программе Ирана могут принять «жестокий курс», если Тегеран не отреагирует адекватно на «дружеские» переговоры с официальными лицами США. Он сказал, что президент России Владимир Путин будет участвовать в мирных переговорах в том случае, если Трамп будет лично вовлечен, и говорил о создании США «зоны свободы» в охваченном войной секторе Газа.

The New York Times: Трамп показал свою прощающую натуру

Если внутри США Трамп отдает распоряжения о проведении расследований в отношении своих политических оппонентов, то за рубежом он посылает другой сигнал: пусть прошлое останется в прошлом. В разных речах и импровизированных комментариях он заявил аудитории на Ближнем Востоке, что готов оставить прошлое в стороне в интересах мира и прибыли.

The New York Times За границей проявилась более снисходительная сторона Трампа. Он давно отбросил разногласия с Катаром, который он описал в свой первый срок как «спонсора терроризма на очень высоком уровне». В среду он назвал эмира — шейха Тамима бен Хамада Аль Тани — старым другом и публично поблагодарил Катар за то, что тот подарил ему роскошный самолет стоимостью $400 млн взамен Air Force One.

С момента вступления в должность Трамп крайне неохотно ввязывается в конфликт с Ираном. До сих пор он сопротивлялся интенсивным попыткам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху присоединиться к бомбардировкам с целью уничтожения ядерных объектов Ирана. Трамп заявил, что хочет заключить сделку, и уполномочил своего специального посланника Стива Уиткоффа вести переговоры с иранцами, чтобы заблокировать им путь к ядерному оружию.