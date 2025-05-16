Трамп изменился за время турне по Ближнему Востоку. Что пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп завершает турне по странам Персидского залива. Он подписал крупное соглашение с ОАЭ по развитию искусственного интеллекта и впервые посетил мечеть. За время поездки Трамп проявил новые для себя качества и заметно изменил принципы внешней политики. Что пишут СМИ об итогах турне — в дайджесте «Известий».
Reuters: США построят крупный кампус по ИИ в ОАЭ
США и ОАЭ подписали соглашение о строительстве крупнейшего кампуса по искусственному интеллекту (ИИ) за пределами Соединенных Штатов. Сделка предоставит стране Персидского залива расширенный доступ к передовым чипам. Она является крупной победой для ОАЭ, которые пытаются сбалансировать свои отношения со своим давним союзником США и крупнейшим торговым партнером Китаем.
ОАЭ может быть разрешено импортировать 500 тыс. самых передовых чипов искусственного интеллекта Nvidia в год начиная с 2025 года. Центральное место в соглашении, объявленном 15 мая, занимает кампус площадью 25,9 кв. км. По данным Министерства торговли США, он рассчитан на 5 гВт мощности для центров обработки данных искусственного интеллекта.
Bloomberg: сделки Трампа вызывают разногласия со сторонниками
Шквал сделок Трампа в сфере искусственного интеллекта во время его визита на Ближний Восток спровоцировал раскол в его собственной администрации, поскольку сторонники жесткого курса в отношении Китая всё больше обеспокоены тем, что эти проекты ставят под угрозу национальную безопасность и экономические интересы США. Команда Трампа разработала соглашения для сторон в Саудовской Аравии о приобретении десятков тысяч полупроводников у Nvidia и AMD, в то время как поставки в ОАЭ могут превысить миллион единиц.
В администрации Трампа сомневаются в целесообразности отправки таких больших партий чипов за пределы США, учитывая желание Белого дома сохранить американское доминирование в области искусственного интеллекта. Если все объявленные и запланированные сделки на Ближнем Востоке будут реализованы, США по-прежнему будут обладать подавляющим большинством мировых вычислительных мощностей, но страны Персидского залива впервые получат значительные возможности, основанные на лучшем в своем классе американском оборудовании.
The Washington Post: Трамп впервые посетил мечеть
Трамп 15 мая посетил мечеть шейха Зайда в ОАЭ, куда прибыл в завершение своей зарубежной поездки по странам Персидского залива. При входе он снял обувь, чтобы соблюсти исламские обычаи. Это был первый визит Трампа в мечеть в качестве президента, что является примечательным для человека, чья политическая карьера была отмечена насмешками над мусульманами.
Как и во время предыдущих визитов в Персидский залив, Трамп был любезен с хозяевами. Он неоднократно хвалил наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, называя его невероятным человеком. Трамп также благосклонно сравнил катарского эмира Тамима ибн Хамада Аль Тани с наследным принцем, назвав их обоих высокими, красивыми парнями, которые к тому же очень умны.
CNN: Трамп избавился от изоляционизма во время поездки
Для лидера, чья предвыборная кампания основывалась на обещании «Америка прежде всего» с явными изоляционистскими мотивами, первая крупная зарубежная поездка Трампа во время его второго срока стала сигналом о том, что он, возможно, отходит от внешнеполитической доктрины своего первого срока и становится всё более глобалистом. Он уже активно преобразовал роль США в мире, а его четырехдневное турне подчеркнуло, насколько радикально он переосмыслил традиционные альянсы и включился в мировые конфликты.
Во время поездки Трамп намекнул, что он сыграл ведущую роль в ослаблении быстро растущей напряженности в Индии и Пакистане. Он предположил, что переговоры по ядерной программе Ирана могут принять «жестокий курс», если Тегеран не отреагирует адекватно на «дружеские» переговоры с официальными лицами США. Он сказал, что президент России Владимир Путин будет участвовать в мирных переговорах в том случае, если Трамп будет лично вовлечен, и говорил о создании США «зоны свободы» в охваченном войной секторе Газа.
The New York Times: Трамп показал свою прощающую натуру
Если внутри США Трамп отдает распоряжения о проведении расследований в отношении своих политических оппонентов, то за рубежом он посылает другой сигнал: пусть прошлое останется в прошлом. В разных речах и импровизированных комментариях он заявил аудитории на Ближнем Востоке, что готов оставить прошлое в стороне в интересах мира и прибыли.
С момента вступления в должность Трамп крайне неохотно ввязывается в конфликт с Ираном. До сих пор он сопротивлялся интенсивным попыткам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху присоединиться к бомбардировкам с целью уничтожения ядерных объектов Ирана. Трамп заявил, что хочет заключить сделку, и уполномочил своего специального посланника Стива Уиткоффа вести переговоры с иранцами, чтобы заблокировать им путь к ядерному оружию.