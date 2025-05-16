Какие инструменты нужны для сада и огорода — дачный минимум, новинки

С наступлением тепла россияне устремились на дачи, чтобы привести в порядок дома и участки. Увеличился и спрос на садовый инвентарь, а также инструменты для подсобного хозяйства. Высокий спрос вызван не только необходимостью заменить устаревшие вилы или грабли, но и появлением множества доступных и удобных девайсов, которые заметно облегчают работу в огороде. О том, какая садовая техника необходима на даче и какие полезные новинки можно приобрести в текущем сезоне, рассказывают «Известия».

Без какой техники не обойтись за городом

В перечень инструментов, без которых сегодня не обойтись на приусадебном участке, входят газонокосилка или триммер, которые позволяют создать красивый ухоженный газон и поддерживать чистоту территории. Благодаря компактным размерам и простоте использования уже много лет они пользуются большим и устойчивым спросом у дачников.

Сюда же можно включить мотоблок или мотокультиватор — разновидность сельскохозяйственной техники, но малогабаритных размеров, разработанной специально для садоводов и огородников. С ее помощью можно быстро и качественно обработать огород без изнурительной работы лопатой и граблями.

Также нужны топоры и пилы, чтобы подготовить дрова для растопки печи или мангала. Впрочем, вместо них современные дачники чаще выбирают электропилы. С их помощью гораздо проще разделать толстое дерево, чем традиционными инструментами.

Для организации водоснабжения для технических и бытовых нужд необходим водяной насос. Он подключается к колодцу или скважине, обеспечивая автоматическую подачу воды от источника к потребителю. Тем самым дачники избавляются от необходимости носить ведра с водой в дом или на огород для полива.

Отдельное место занимает садовый инвентарь для ухода за деревьями и кустарниками. Обрезку и уход за растениями необходимо проводить регулярно. Это нужно для того, чтобы получить большой урожай, продлить жизнь растений и стимулировать их рост. Без должной обработки деревья будут чаще болеть, ухудшится количество и качество плодов.

Топ новинок для сада и огорода в 2025 году

В последнее время на рынке появилось много модернизированных и новых устройств. В результате работа на даче стала удовольствием, а не изнурительным трудом. Особое внимание заслуживает аккумуляторная садовая техника. Она ничуть не уступает бензиновым или электрическим аналогам, но выигрывает в удобстве и экологичности. Такие устройства почти бесшумны и работают даже при перебоях электричества.

Аккумуляторные ножницы-кусторезы

Аккумуляторные ножницы-кусторезы позволяют без особых усилий поддерживать порядок в саду. В отличие от своих электрических предшественников такие инструменты имеют малый вес, комфортно лежат в руке и не требуют подключения к розетке, что делает возможным проводить работы вдали от электрической сети. Некоторые модели оснащены сменными ножами и телескопическими направляющими, которые позволяют работать на высоте без использования лестницы.

Рекомендуется выбирать кусторезы с высокой емкостью аккумулятора и качественными ножами. В зависимости от модели и функциональных характеристик цена устройства составляет от 2,5 до 8 тыс. рублей. Дополнительно можно приобрести телескопическую штангу за 1,2–1,8 тыс. рублей.

Аккумуляторный опрыскиватель

Опрыскиватель помогает эффективно бороться с сорняками, вредителями, удобрять растения и даже мыть окна. С его помощью можно быстро и легко распылять различные жидкости и удобрения. Кроме того, устройство долго работает без подзарядки. Но главное его преимущество — мобильность. Современные садовые опрыскиватели переносятся на спине как рюкзаки. А благодаря их компактному размеру садоводы могут легко перемещаться по участку, не испытывая неудобств.

При выборе опрыскивателя важно обратить внимание на емкость аккумулятора и материал, из которого изготовлен бак. Желательно выбирать модели, выполненные из прочного прозрачного пластика, который позволит контролировать уровень жидкости и предотвратить возможные утечки. Средняя цена ранцевого опрыскивателя около 3,6 тыс. рублей. Они выпускаются объемом от 3 до 16 л. Отдельно потребуется приобрести защитные очки и перчатки, чтобы избежать попадания жидкости на кожу при обработке растений.

Сабельная пила

Сабельная пила, или электроножовка, — универсальный помощник в быту, незаменимый в строительстве, ремонте, для резки металлопроката и пиломатериалов, а также обрезки деревьев и заготовки дров. Ей можно распилить практически любой материал — пеноблоки, кирпич, бетон, плитку, гвозди — и обработать деревянные детали со сложной формой. Таким образом, пила может выполнять функции лобзика, болгарки, циркулярной пилы и заменить сразу несколько режущих инструментов.

Устроена сабельная пила достаточно просто. Она имеет вытянутый корпус, рукоятку с пистолетным хватом и несколько переключателей. В продаже есть устройства как с сетевым кабелем, так и с аккумулятором. Для большей производительности рекомендуется выбирать инструмент мощностью не менее 1000 Вт с частотой хода от 2700 оборотов в минуту. Также стоит обратить внимание на толщину пропила и дополнительные опции, облегчающие работу. Обойдется бытовая модель в 3,7 тыс. рублей, профессиональная — от 8,3 тыс. рублей.

Садовый измельчитель

Измельчитель предназначен для того, чтобы перемалывать траву, ветки, сучья, кору и прочие древесные материалы. Их всегда остается в большом количестве после уборки на участке, обрезки деревьев и строительных работ. Последние модели, появившиеся в садовых гипермаркетах, позволяют без труда перемалывать даже толстые сучья, избавляя садоводов от необходимости сжигать ветки и бурьян традиционными методами. Обрезки часто превращают в мульчу, компост, корм для животных и используют для защиты деревьев от вредителей. Режущая система подходит и для всех видов бытового мусора.

Сегодня наличие садового измельчителя считается признаком высокого уровня дачной культуры. С ним легко поддерживать порядок на участке без необходимости сжигать древесные отходы в жестяной бочке, «окуривая» едким дымом соседей. По своей сути девайс похож на электромясорубку. Его производительность во многом зависит от мощности двигателя и качества лезвий. Типовая мощность мотора — 2–3 кВт. В продаже есть как бензиновые, так и электрические измельчители. Цены на такие устройства — от 9,9 до 50 тыс. рублей.

Измеритель кислотности и влажности почвы

Этот гаджет необходим всем дачникам, которые занимаются возделыванием огорода. Устройство позволяет создавать наиболее благоприятные условия для роста растений, помогая корректировать показатели кислотности и влажности почвы, а также освещенности данного участка. Еще его применяют при уходе за рассадой и комнатными растениями, чтобы вовремя производить полив и вносить необходимые удобрения.

Замер осуществляется у корней и подходит для любого типа грунта. Достаточно лишь воткнуть металлический зонд в почву и подождать несколько минут. Прибор имеет компактные размеры и не требует элементов питания, благодаря чему его легко использовать дома и брать с собой на дачу. В комплекте идет инструкция с таблицей стандартных значений рН (уровня кислотности почвы) для большинства овощей и фруктов. Купить измеритель кислотности и влажности можно в пределах 1,5 тыс. рублей.

Конус посадочный

Еще один незаменимый помощник садовода — посадочный конус. Он позволяет быстро сделать аккуратные лунки для посадки семян в грунт, пересадки рассады, луковичных и других растений с развитой корневой системой. Лункообразователь оснащен удобной эргономичной ручкой и металлическим раздвижным механизмом с разметочной шкалой. За счет этого можно формировать лунки нужной глубины и ширины, что значительно облегчает процесс. Стоимость устройства в зависимости от производителя составляет от 290 до 1,2 тыс. рублей.

Где и как хранить садовый инвентарь

Хранить инструменты и садовую технику следует в темном и сухом помещении, чтобы предотвратить их возможную порчу из-за мороза или влаги. При отсутствии специального помещения местом хранения могут служить подсобки в доме, садовые шкафы и сундуки.

Лопаты, косы, мотыги, сапки и другой инвентарь следует заточить, а затем поставить в ведро с песком. В емкость можно добавить немного машинного масла — так инструменты прослужат дольше. Если деревянные части лопат и сапок пересохли после зимы, их необходимо поместить в воду на пару дней.

Ножницы, секаторы и прочий режущий инструмент нужно заточить и смазать специальной смазкой либо машинным маслом. После этого сложить в чехлы или обернуть в грубую ткань. Зубья пил, ножовок и топоров можно прикрыть шлангом, предварительно сделав в нем продольный разрез.

Что касается «тяжелой» техники, такой как газонокосилки и мотоблоки, все их режущие детали рекомендуется периодически смазывать антикоррозийными средствами. Фильтры и бензобаки нужно прочищать после каждого использования.

Ранее «Известия» писали, что затраты россиян на товары для дачи, сада и огорода увеличились в 1,3 раза. Самыми популярными брендами садовой техники и инструментов у россиян стали Karcher, Makita и Nocord.