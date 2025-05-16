SHOT записал криминальный подкаст SHOT CRIME о громких делах 1990-х

У SHOT вышел криминальный видеоподкаст SHOT CRIME, который переносит слушателей в эпоху резонансных преступлений постсоветской России. В проекте рассказывают об эксклюзивных историях и фактах, которые ранее никогда не были опубликованы. Первый эпизод посвящен криминальной истории Подмосковья — делу ОПГ Корчагиных, действовавшей в Чехове в 1990-е годы.

Ведущими подкаста стали журналисты с многолетним опытом расследований:

Антон Старков — автор документальных фильмов и сценарист;

Настя Луговская — криминальный журналист SHOT, известная своей работой с эксклюзивными материалами.

Приглашенный гость выпуска — Игорь Бушманов, адвокат и бывший следователь по делу Корчагиных. В разговоре он поделился деталями, которые никогда ранее не публиковались в СМИ.

«В те годы убийства вошли в обиход и происходили практически ежедневно. В одном только Чехове фиксировалось до 100 убийств в год. Заявления от родственников о пропаже людей практически не принимались, а тела, или, как их еще называли, «подснежники», находили случайно — весной, когда снег начинал таять», — рассказывает Игорь Бушманов в подкасте.

Братья Корчагины, Дмитрий и Виктор, отличались особым методом ведения дел. Привлечь их к ответственности не получалось ни у кого, поскольку мужчины не оставляли зацепок, как и возможности выдвинуть обвинения в их адрес. Однако в середине 1990-х оба брата и несколько их подельников были похищены — и детали этого похищения до сих пор не раскрыты. Об этом гость выпуска рассказывает в подробностях.

«В проекте SHOT CRIME мы не просто рассказываем о преступлениях, мы вспоминаем криминальную культуру 1990-х, перенося на несколько минут наших зрителей в мир лихих бандитских разборок. Показываем, как выглядели авторитеты, как работала система наказаний внутри преступного мира. Наш подкаст дает возможность почувствовать дух того жестокого времени», — пояснил Денис Арапов, генеральный директор объединенной редакции LIFE и SHOT.

Важная цель SHOT CRIME — показать, как изменилась страна за эти десятилетия. Рассказать не только о падении криминальных империй, но и о работе следователей, об обстоятельствах, в которых оказались люди, и о том, что до сих пор остается загадкой для следствия.