Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Троянов 16 мая рассказал, как его сослуживцы открывали огонь по своим же военным из-за проблем со связью.

«Получается, наши по нам начали, нас начали бомбить. Такая неразбериха, что по своим открывают огонь, это, наверное, неоднократно. Там какие-то проблемы со связью или еще что-то, и открывают огонь по своим», — поделился он в видео, предоставленном Минобороны РФ.

Военнопленный уточнил, что был насильно мобилизован территориальным центром комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). По словам мужчины, сотрудники ТЦК поймали его, а после он был направлен в 157-ю бригаду ВСУ без какого-либо обучения.

Троянов добавил, что бойцов пытались забросить на неподготовленные позиции и оставить на произвол судьбы, а после ввиду дезорганизации между подразделениями ВСУ на линии боевого соприкосновения разбили своими же ударными беспилотниками.

«Привезли нас <...>, магазины зарядили, гранаты дали, лопаты дали — потом окопаться, если будет надо, и рации. Ну и объяснили, что нам надо делать. Нам до этого сказали, что дроны там, если что, не бойтесь. Это всё, ну это наше. <… > Нас туда привезли, мы только начали высадку, и сразу начали скидывать по нам», — отметил боевик.

Троянов заявил, что в результате атаки его вместе с товарищем ранили, после чего они около 15 дней прятались в различных погребках и разрушенных зданиях от атаки дронов, гранат ВСУ и беспилотников «Баба-яга».

Пленный военнослужащий ВСУ Александр Бродовей 13 мая рассказал, как сослуживец спас ему жизнь, попросив помощи у российских солдат. Он уточнил, что на месте узнал, что сослуживец связался с российскими военными и попросил о помощи. Бродовей также призвал своих сослуживцев сдаваться в плен российским солдатам, чтобы выжить.