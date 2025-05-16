Пленный боевик ВСУ рассказал об ударах украинских беспилотников по своим
Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Троянов 16 мая рассказал, как его сослуживцы открывали огонь по своим же военным из-за проблем со связью.
«Получается, наши по нам начали, нас начали бомбить. Такая неразбериха, что по своим открывают огонь, это, наверное, неоднократно. Там какие-то проблемы со связью или еще что-то, и открывают огонь по своим», — поделился он в видео, предоставленном Минобороны РФ.
Военнопленный уточнил, что был насильно мобилизован территориальным центром комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). По словам мужчины, сотрудники ТЦК поймали его, а после он был направлен в 157-ю бригаду ВСУ без какого-либо обучения.
Троянов добавил, что бойцов пытались забросить на неподготовленные позиции и оставить на произвол судьбы, а после ввиду дезорганизации между подразделениями ВСУ на линии боевого соприкосновения разбили своими же ударными беспилотниками.
«Привезли нас <...>, магазины зарядили, гранаты дали, лопаты дали — потом окопаться, если будет надо, и рации. Ну и объяснили, что нам надо делать. Нам до этого сказали, что дроны там, если что, не бойтесь. Это всё, ну это наше. <… > Нас туда привезли, мы только начали высадку, и сразу начали скидывать по нам», — отметил боевик.
Троянов заявил, что в результате атаки его вместе с товарищем ранили, после чего они около 15 дней прятались в различных погребках и разрушенных зданиях от атаки дронов, гранат ВСУ и беспилотников «Баба-яга».
Пленный военнослужащий ВСУ Александр Бродовей 13 мая рассказал, как сослуживец спас ему жизнь, попросив помощи у российских солдат. Он уточнил, что на месте узнал, что сослуживец связался с российскими военными и попросил о помощи. Бродовей также призвал своих сослуживцев сдаваться в плен российским солдатам, чтобы выжить.