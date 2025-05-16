В пресс-центре МИЦ «Известия» расскажут о приемной кампании в вузы в 2025 году
19 мая в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция, посвященная предстоящей приемной кампании в высшие учебные заведения.
Как будет проходить приемная кампания в 2025 году? Какие специальности чаще всего выбирают будущие студенты? Каков средний приемный балл? Как будет организована подача заявлений на поступление?
Участники:
— Алексей Комиссаров, ректор РАНХиГС при президенте РФ;
— Геннадий Толстопятенко, первый проректор МГИМО;
— Алексей Никулин, проректор РЭУ им. Г.В. Плеханова;
— Светлана Брюховецкая, проректор Финансового университета при правительстве РФ;
— Дмитрий Брюханов, проректор ГУУ по учебной работе;
— Алексей Николин, заместитель проректора РНИМУ им. Н.И. Пирогова по учебной работе;
— Иван Сидельников, ответственный секретарь приемной комиссии МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.
Важно: мероприятие можно будет также посетить ОНЛАЙН. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.
Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.
Трансляция будет доступна на сайте iz.ru. по ссылке https://iz.ru/video/stream/1
Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236
Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлении паспорта или пресс-карты.
Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, стр.3, второй этаж.
Подробнее о мероприятиях пресс-центра на сайте.