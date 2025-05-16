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В пресс-центре МИЦ «Известия» расскажут о приемной кампании в вузы в 2025 году

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Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
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19 мая в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция, посвященная предстоящей приемной кампании в высшие учебные заведения.

Как будет проходить приемная кампания в 2025 году? Какие специальности чаще всего выбирают будущие студенты? Каков средний приемный балл? Как будет организована подача заявлений на поступление?

Участники:

— Алексей Комиссаров, ректор РАНХиГС при президенте РФ;

— Геннадий Толстопятенко, первый проректор МГИМО;

— Алексей Никулин, проректор РЭУ им. Г.В. Плеханова;

— Светлана Брюховецкая, проректор Финансового университета при правительстве РФ;

— Дмитрий Брюханов, проректор ГУУ по учебной работе;

— Алексей Николин, заместитель проректора РНИМУ им. Н.И. Пирогова по учебной работе;

— Иван Сидельников, ответственный секретарь приемной комиссии МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.

Важно: мероприятие можно будет также посетить ОНЛАЙН. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.

Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru. по ссылке https://iz.ru/video/stream/1

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлении паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, стр.3, второй этаж.

Подробнее о мероприятиях пресс-центра на сайте.

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