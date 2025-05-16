В Москве прошла пресс-конференция Международного фестиваля классической музыки «Кантата»

«Кантата» — это серия живых концертов и спектаклей в живописных и исторически значимых местах Калининградской области. Фестиваль также включает мастер-классы и лекции. Просветительский проект направлен на развитие культурных связей и популяризацию высокохудожественного профессионального музыкального искусства в обществе. В этом году «Русская Медиагруппа» выступает инфопартнером события. Генеральный директор холдинга Любовь Маляревская рассказала в рамках встречи о значимости классики для широкой аудитории и о том, как сделать жанр форматным, чтобы привлечь массового слушателя.

Одна из главных задач, которая стоит сегодня перед всем профессиональным музыкальным сообществом, — повышение популярности классической музыки в стране как важной части исторического наследия и инструмента, формирующего общий уровень культуры. Генеральный директор «Русской Медиагруппы» Любовь Маляревская отметила, что для холдинга большая честь — быть партнером такого знакового события. При этом она подчеркнула, что классика — действительно сложный формат, она во многом формирует личность, влияет на развитие эмоционального интеллекта. Однако ее восприятие требует определенной подготовки. И популяризация классики — важная задача для медиаиндустрии.

«У большинства людей нет привычки слушать классику, — говорит Любовь Маляревская. — Приобщение к ней — это воспитательный элемент. Но воспитывать всегда сложно. При этом мы всё равно уверены, что должны «причинять добро». У «Русской Медиагруппы» огромная аудитория — более 34 млн слушателей в России. И аудитория эта очень разноплановая. Одна из ролей холдинга — социальная и просветительская. Мы должны рассказывать про разные форматы, разное искусство. И классическая музыка — хрестоматия. Это наше культурное наследие, инструмент воспитания поколений. Прослушивание классики действительно влияет на людей положительно. И, чтобы она стала популярна, надо много и активно рассказывать о ней, но в легком формате».

Любовь Маляревская напомнила, что у «Русской Медиагруппы» уже есть опыт популяризации классической музыки. Radio Monte Carlo, входящее в холдинг, — организатор Международной профессиональной музыкальной премии BraVo, которая вручается выдающимся исполнителям классического искусства. Премия ежегодно проходит на Исторической сцене Большого театра и неизменно вызывает горячий отклик аудитории, демонстрируя, что классическое искусство интересно массовому зрителю, важно только правильно уметь его подать.

В пресс-конференции, посвященной фестивалю «Кантата», также приняли участие начальник управления по общественным проектам администрации президента Сергей Новиков, губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, генеральный продюсер фестиваля «Кантата», генеральный директор Московского академического музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Андрей Борисов, художественный руководитель «Кантаты», дирижер Мариинского театра Кристиан Кнапп, генеральный директор ПФКИ Роман Карманов, президент АНО «Креативная экономика» Марина Монгуш.

Фестиваль «Кантата» в пятый раз пройдет в Калининградской области с 12 по 15 июня. Он познакомит публику с произведениями отечественных и зарубежных композиторов в исполнении артистов мировой величины, а также с новыми историческими площадками и форматами.