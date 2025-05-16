18 мая в 22:00 на телеканале «ЧЕ!» стартует новое юмористическое шоу «Женский 100500». Ведущей шоу станет актриса и певица Аня Лулу. Она представит свой взгляд на самые веселые видео из интернета. Уморительные инсценировки, неожиданные миниатюры и яркие импровизации. Каждый ролик станет маленьким представлением, где Аня играет за себя и за того незадачливого героя, что прославился на весь интернет.

«В новом шоу мы сохранили дух и стилистику «+100500» и добавили в него яркий элемент, — рассказала ведущая Аня Лулу. — Я не только комментирую ролики и шучу, но и разыгрываю миниатюры и сценки. Примеряю на себя роли от Шерлока Холмса до строгого тренера с усами. Плюс в нашем шоу героями видео чаще становятся девушки, и теперь зрители увидят мир глазами прекрасного пола — со всеми странностями и прелестями».

Напомним, что «+100500» с Максом Голополосовым выходит на телеканале «ЧЕ!» с 2011 года, и за это время шоу стало одним из самых популярных юмористических проектов на российском ТВ. Так, по итогам 2024 года доля премьерных выпусков превысила среднюю долю канала на 20%.* Особенно примечательно, что за последние годы значительно выросла женская аудитория шоу — если в 2021 году она составляла 44%, то сейчас достигла 52%.** Неудивительно, что команда проекта решила предложить поклонникам женскую версию популярного формата.

А сразу после премьеры вас ждет новый выпуск «+100500». Мужская логика или женская интуиция — не нужно гадать, кто кого.

Смотри премьеру уже в это воскресенье в 22:00 на «ЧЕ!».