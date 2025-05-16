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«Разговоры о важном» 19 мая — тема и программа урока

«Разговоры о важном» 19 мая посвятят традиционным ценностям
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В понедельник, 19 мая, в школах и колледжах РФ состоится очередной урок из цикла «Разговоры о важном». Он будет посвящен традиционным ценностям, лежащим в основе единства и целостности российского общества. «Известия» рассказывают о теме и программе занятия.

«Разговоры о важном» 19 мая — тема урока

Урок «Ценности, которые нас объединяют» посвящен традиционным ценностям как важному элементу повседневной и общественной жизни. С учащимися поговорят о том, для чего человеку нужны духовно-нравственные ориентиры, а также о том, как общие ценности помогают многонациональному народу России оставаться единым.

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Занятие пройдет в формате познавательной беседы с демонстрацией презентации, видео и интерактивными элементами, его продолжительность составит 30 минут. Партнерами выступят Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) и Федеральное государственное бюджетное учреждение «Дом народов России».

Методические материалы и рекомендации опубликованы на сайте проекта «Разговоры о важном».

«Разговоры о важном» 19 мая — программа урока

В ходе занятия с учащимся всех классов расскажут о том, какие духовно-нравственные ценности в России считаются традиционными (жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, служение Отечеству, крепкая семья, созидательный труд, историческая память и другие, согласно указу президента РФ). Школьники также постараются ответить на вопрос, зачем нужны эти ценности и какую роль они играют в формировании общества.

В течение урока школьникам вкратце расскажут о сути каждой упомянутой ценности. Учащимся также предстоит вспомнить уроки из цикла «Разговоры о важном», связанные с той или иной духовно-нравственной ценностью. Например, жизнь — «Массовый спорт в России», патриотизм — «Что значит служить Отечеству», семья — «Как создать крепкую семью» и т. д.

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Ученикам первых – девятых классов также предложат выполнить интерактивное задание, в котором им предстоит построить дом, используя имеющиеся понятия: патриотизм, семья, трудолюбие, ложь, предательство и т. д. Задача ребят — выбрать верные «материалы» для строительства. Школьники 8–11-х классов также посмотрят видеоролик, подготовленный партнерами занятия.

Учащимся всех возрастов также предложат поучаствовать в голосовании первой Всероссийской премии «Разговоры о важном» на сайте мероприятия. Дети и подростки смогут отметить наиболее интересные темы уроков, оценить работу ведущих и посмотреть сериал «Первые. Разговоры о важном».

«Разговоры о важном» 19 мая — о проекте

«Разговоры о важном» — цикл внеурочных занятий, посвященный истории, культуре и географии России, а также актуальным темам из повседневной жизни школьников (семья, общение со сверстниками, выбор будущей профессии и т. д.). Он был запущен Министерством образования РФ в 2022 году. Уроки проходят каждый понедельник во всех школах и колледжах страны.

Предыдущее занятие, состоявшееся 12 мая, было посвящено деятельности Российского движения детей и молодежи «Движение первых». До этого, 28 апреля, со школьниками поговорили о том, что такое успех и как его достичь.

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