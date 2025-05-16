Нарышкин: США и Европа хотят нарастить поддержку антисистемных сил в СНГ

США ведут переговоры с европейскими партнерами об усилении поддержки антисистемных сил в странах СНГ. Об этом 16 мая заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

«Американцы ведут переговоры с традиционными европейскими партнерами о качественном наращивании ими поддержки антисистемных сил в странах СНГ», — сказал он в ходе заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ в Душанбе. Его слова приводит ТАСС.

По словам Нарышкина, Еврокомиссия (ЕК) и европейская внешнеполитическая служба начали рассматривать меры компенсации для СМИ и оппозиционных деятелей. При этом европейским партнерам нужно взять на себя финансирование якобы независимых активистов взамен приостановленной Соединенными Штатами помощи.

Глава СВР также подчеркнул, что в приоритете у них поддержка объединений, от которых европейские страны получают актуальную информацию о ситуации на континенте.

На той же встрече Нарышкин указал на признаки деградации западноцентричного миропорядка, отметив его более зримые очертания. Он также заявил, что в мире растет отторжение так называемых западных ценностей.