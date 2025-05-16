В Стамбуле прошла встреча украинских и западных чиновников
В Стамбуле прошла встреча украинских и европейских чиновников. Об этом 16 мая заявило украинское издание «Общественное».
«В Стамбуле только что завершилась встреча главы [офиса президента Украины Андрея] Ермака, министра иностранных дел [Андрея] Сибиги и министра обороны [Рустема] Умерова с советниками по нацбезопасности Франции, Германии и Великобритании», — говорится в Telegram-канале издания.
Кроме того, во встрече также принял участие спецпосланник президента США Кит Келлог.
Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская делегация прибыла в Стамбул для проведения переговоров с Украиной. По ее словам, она готова к серьезной работе.
Позднее глава делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский отметил, что российская делегация в Стамбуле настроена на поиск возможных развязок и точек соприкосновения по Украине. Он считает, что группа обладает всеми необходимыми навыками и полномочиями для участия в переговорах.